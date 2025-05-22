Ученые отметили, что им нужно провести дополнительные анализы. Однако уже ясно, что эти родственники не являются прямыми потомками самого Леонардо, поскольку у него не было детей.

Легендарный художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи может иметь потомков, живущих среди нас.

Исследователи из проекта "ДНК Леонардо" составили самое четкое представление о генеалогическом древе покойного гения и даже заявили, что нашли шестерых его живых родственников с помощью генеалогического анализа, пишет Iflscience.

Отмечается, что книга "Genìa Da Vinci. Genealogy and Genetics for Leonardo’s DNA" Алессандро Веццоси и Аньезе Сабато из Ассоциации наследия Леонардо да Винчи документирует сложное генеалогическое древо художникаи, насчитывающее почти 700 лет, охватывающее 21 поколение и включающее более 400 человек.

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Углубившись в исторические архивы, исследователи смогли реконструировать давно утерянные ветви генеалогического древа да Винчи. При этом они идентифицировали 15 живых потомков по мужской линии, связанных как с его отцом, так и с единокровным братом Доменико Бенедетто.

На следующем этапе исследователи проанализировали ДНК. Дэвид Карамелли, возглавляющий проект "ДНК Леонардо" и биологический факультет Флорентийского университета, объединился с судебным антропологом Еленой Пилли, чтобы проверить генетический материал шести из этих мужчин.

Примечательно, что все шесть имели совпадающие сегменты хромосомы Y, маркер, передаваемый по мужской линии. Это, по их словам, подтверждает, что мужская линия да Винчи оставалась генетически неразрывной на протяжении как минимум 15 поколений.

Подтвержденная ДНК самого Леонардо да Винчи никогда не была идентифицирована. Группа ученых проанализировала фрагменты костей, которые были извлечены из гробницы в церкви Санта-Кроче в Винчи, где покоится несколько родственников Леонардо. Однако только один из этих образцов прошел предварительный генетический анализ, который лег в основу новой книги.

Ученые отметили, что им нужно провести дополнительные анализы. Однако уже ясно, что эти родственники не являются прямыми потомками самого Леонардо, поскольку у него не было детей. Историки и биографы предполагают, что у него была нетрадиционная ориентация.

"Однако мы знаем, что у Леонардо было очень много единокровных братьев и сестер", - отметило издание.

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Ранее ученые обнаружили скрытую математику в картинах да Винчи. В частности, ученые определили, что художник заметил, что ветви деревьев сохраняют свою толщину по мере ветвления.

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