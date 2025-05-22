Еврокомиссия подтвердила планы отказаться от российского газа до 2027 года.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен констатирует, что в течение 2024 года ЕС заплатил за российские энергоносители 23 миллиарда евро, несмотря на значительное сокращение их потребления, что превышает размер помощи, которую получила от блока Украина, сообщает "Радио Свобода".

"До 2022 года половина угля, который мы импортировали в ЕС, был российским. Мы полностью прекратили импорт. Доля нефти снизилась с 27% до 3%. И, наконец, по газу: с 45% нашего газа, поступавшего из России в 2022-м, до 13% сегодня. Впрочем, в прошлом году мы все равно заплатили России 23 миллиарда евро за импорт энергоносителей", - подчеркнул Йоргенсен во время дебатов в Европарламенте.

Чиновник подтвердил, что Еврокомиссия планирует постепенно отказаться от российского газа до 2027 года, а всех других источников энергии - до 2030 года. От государств-членов Еврокомиссия ожидает национальные планы по постепенному отказу от российских энергоносителей.

Видео дня

"Рекомендуем подать первые планы уже в этом году, чтобы отказ был безопасным и подготовленным. Кроме того, мы усилим контроль над нелегальной нефтью, попадающей на рынок через российский теневой флот", - подчеркнул чиновник.

Еврокомиссар также отрицает возможность использования в будущем газопровода "Северный поток" для транспортировки российского газа.

"Учитывая этот важный сдвиг в политике, мы не видим никакого возможного сценария для будущего использования "Северного потока" для транспортировки российской энергии в Европу", - подытожил он.

Следует отметить, что расходы ЕС на закупку российского газа превышают сумму, которую он блока получила Украина в прошлом году. По данным Министерства финансов, в 2024 году Европейский Союз стал крупнейшим донором Украины, предоставив 17,3 млрд долларов США в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Отказ ЕС от российского газа - последние новости

Еврокомиссия представила план отказа от российского газа. На первом этапе планируется запретить покупать газ по спотовым контрактам, на которые приходится треть российского импорта. Долгосрочные соглашения будут постепенно отменены до конца 2027 года.

В то же время, юристы долгое время ищут путь расторжения газовых контрактов без уплаты компенсаций. Одним из предложений является введение нулевой квоты на импорт российского газа.

Вас также могут заинтересовать новости: