Власти намерены улучшить жизнь нескольким категориям военнослужащих.

В Украине собираются улучшить социальную защиту военнослужащих срочной службы и их семей. Соответствующий законопроект согласовал Кабинет Министрв.

Как пояснил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, под действие закона будут подпадать: военнослужащие базовой военной службы (новая категория); срочники, которые остаются на службе - в плену, на лечении, пропавшие без вести, в дисциплинарных частях или на гауптвахтах; члены семей таких военных; семьи погибших/умерших.

Новый законопроект предусматривает базовый пакет защиты, который будет распространяться на вышеуказанные категории военных.

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В частности, в нем предусмотрены: право на отпуска; пенсионное обеспечение; пособия в случае безработицы; государственное страхование.

Также законопроект предусматривает отпуск после плена уволенным военнослужащим. Он будет предоставляться даже если нет военного положения в стране.

Также будет введена 6-дневная рабочая неделя с одним выходным для:

курсантов высших военных учебных заведений;

слушателей военных учебных подразделений;

студентов профессионального предвысшего военного образования.

Социальное обеспечение военных

В Украине действуют льготы для семей военнослужащих и самих защитников. В списке - медицинское обследование и лечение, оплата коммунальных, проезд и ряд других.

Льготы мобилизованным и льготы семьям военнослужащих по контракту - одинаковы, но для контрактников также предусмотрены и дополнительные выплаты.

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