"Украинского шпиона" разоблачили в очень удобный момент - сразу после того, как на Закарпатье провалились венгерские агенты.

Человек, которого венгерское правительство обвинило в шпионаже в пользу Украины, на самом деле принадлежит к ближайшему окружению премьер-министра Виктора Орбана, и они годами вели бизнес вместе. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер венгерской оппозиции Петер Магьяр.

"Иштван Голло, гражданин Украины, которого арестовали по подозрению в шпионаже, имел чрезвычайно хорошие отношения с руководством партии "Фидес" и экономической элитой режима Орбана", - написал он.

Магьяр приводит сложную схему, по которой Голло и Орбан вели совместный бизнес, в частности через компанию Steriflow Kft, которая получала огромные государственные заказы во время эпидемии Covid.

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"Голло, который сейчас арестован по подозрению в шпионаже в пользу Украины, до сентября 2024 года вел совместный бизнес с элитой режима Орбана", - подчеркнул оппозиционер.

Однако осенью 2024 года окружение Орбана начало перепродавать некоторые из своих коммерческих активов. По мнению Магьяра, история с "украинским шпионом" может быть частью "разборок внутри мафии Фидес" (Фидес - партия Орбана).

Венгерское издание Telex проверило по открытым реестрам информацию о владельцах упомянутой компании и подтвердило, что подозреваемый в шпионаже гражданин Украины действительно имел общий бизнес с окружением Орбана.

Кроме того, член парламентского комитета по национальной безопасности от оппозиции, который пожелал остаться анонимным, сообщил изданию, что Иштван Голло активно работает в Венгрии не менее двух десятилетий и за это время он создал сеть контактов, которая охватывает чиновников в сферах политики, национальной обороны и энергетики, и его сеть контактов чрезвычайно разнообразна.

Шпионский скандал между Киевом и Будапештом

Как писал УНИАН, 9 мая СБУ сообщила о разоблачении агентов военной разведки Венгрии. Они осуществляли шпионскую деятельность в ущерб нашему государству, в частности собирая информацию о военной защищенности Закарпатской области, уязвимых местах в наземной и воздушной обороне региона. Также агенты изучали общественно-политические настроения местных жителей, в частности сценарии их поведения в случае появления венгерских войск в регионе.

Вскоре после этого в Венгрии заявили, что они внезапно тоже разоблачили у себя украинских шпионов, которые по совместительству якобы оказались еще и связанными с венгерской политической оппозицией. Их обвинили в сборе информации о военных и энергетических возможностях Венгрии, а также в попытках повлиять на политическую позицию правительства Венгрии в отношении Украины.

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