После первого взрыва машины сдетонировал боекомплект.

На временно оккупированной Херсонщине взорвали авто с четырьмя офицерами-кадыровцами. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Отмечается, что 20 мая между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot.

"Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат" - не выжил ни один. После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики", - рассказали в ГУР.

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В разведке отмечают, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Ликвидация российских военных - новости

Как писал УНИАН, в конце апреля в городе Балашиха Московской области было взорвано авто, возле которого в этот момент проходил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. Этот военный занимался регулярным планированием, координацией и подготовкой отчетности по ударам по Украине с применением ракет и дронов.

По данным украинских военных, генерал Москалик решал вопрос выбора целей, аргументировал это, решал, какое применить вооружение и тому подобное. В частности, он имел отношение к ударам по Кривому Рогу, Сумах, Киеву, Харькову и других украинских городах.

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