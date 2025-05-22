Успешные атаки по разрушению военного потенциала российской оборонки снижают возможности российской армии для наступления.

Этой ночью во время массированной атаки дронов на ряд российских регионов удалось поразить промышленные мощности по производству баллистических и крылатых ракет. Об этом бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.

Он отметил, что этой ночью были атакованы такие российские регионы, где размещается очень большое количество средств ПВО, а именно город Москва, Подмосковье, Калуга, Тульская, Брянская, Орловская, Липецкая, Воронежская области. Большое количество украинских дронов было запущено с той целью, чтобы гарантированно проткнуть российскую систему противоракетной и противовоздушной обороны.

"Были прилеты по объектам российской оборонной промышленности, от которых зависит, в частности, изготовление баллистических и крылатых ракет, и это, на самом деле, очень важная и замечательная новость", - отметил Селезнев.

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В то же время, он отметил, что надо дождаться верифицированной информации от официальных источников, чтобы понимать полную картину ночной атаки на российские регионы.

Он отстаивает мнение, что такие атаки должны повторяться.

"С одной стороны мы слышим заявления американского президента Дональда Трампа, мол, его Путин убедил, что он обязательно победит в войне с Украиной, а с другой стороны - если те же дроновые атаки будут постоянно разрушать военный потенциал российской оборонки, чем будет воевать Путин? Палками, или какими-то камнями? Я не знаю. Но, в любом случае, разрушение оборонного потенциала, оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов, который снижает наступательный потенциал российской армии", - убежден Селезнев.

Он считает, что приоритетность поражения объектов ОПК или воинских частей в Подмосковье и Москве является важной.

Но, учитывая мощные системы ПВО в том регионе, по его мнению, усилия украинских атак будут перераспределяются для направления дронов и ракет в те регионы РФ, где у врага размещено меньше систем ПВО.

Ночная атака на Россию

Как сообщал УНИАН, этой ночью в еврейской части России многие регионы подверглись дроновой атаке. Московские власти заявляли о многих волнах дронов, которые атаковали столицу РФ. Также из-за атаки закрывались аэропорты.

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, Силам обороны Украины надо изменить приоритеты в осуществлении атак на РФ. В частности, надо возобновлять попытки по уничтожению российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а не атаковать Москву, куда стянуты значительные силы ПВО.

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