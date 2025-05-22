Ветеран внешней разведки не исключает, что это могли быть и разборки криминалитета.

Бывший украинский политик Андрей Портнов чувствовал себя в безопасности, его убийство вызывает много вопросов.

Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал Василий Богдан, генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Украины, эксперт по вопросам национальной безопасности. Отвечая на вопрос о том, кто мог убить Портнова, и действительно ли это похоже на стиль российского криминалитета, он отметил, что речь может идти как о политическом, так и о бизнес и криминальном аспектах:

"И сейчас решают вопрос, это политическое убийство, или это разборки криминалитета. Потому что Портнов был серьезно вмонтирован в бизнес дела и в дела, которые касаются и политики, финансирования этой политики, и все такое прочее".

Он также отметил, что подобные деятели могут быть в поле зрения, прежде всего, спецслужб Российской Федерации, и что Россия сама может сама провоцировать такие акции, чтобы кого-то обвинить. Кроме того, похоже, что охраны у Портнова не было.

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"То, что он не чувствовал какой-то угрозы и не нанял или не привлек какую-то охрану для себя, - это тоже лишнее свидетельство того, что он чувствовал определенную безопасность... И понятно, что это все вызывает много вопросов. Потому что, как правило, люди такого уровня там имеют какие-то подушки безопасности для того, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно и в безопасности", - сказал Богдан.

Именно поэтому, подчеркнул он, эта ситуация вызывает много вопросов. В частности, с точки зрения того, насколько Портнов чувствовал угрозу физического устранения и насколько он был "вмонтирован" в бизнес-среду европейских стран и Российской Федерации.

Убийство Портнова

Как известно, с 2010 по 2014 год Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины во времена Виктора Януковича, где отвечал за вопросы судебной системы и правовой политики.

Его считали серым кардиналом режима Януковича. Портнов отвечал за юридически-правовое обеспечение функционирования режима, в частности за юридическую основу репрессий против оппозиции.

Утром 21 мая 2025 года появилась информация, что Портнова застрелили вблизи Мадрида. Он получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову.

По данным испанских медиа, Портнов только что оставил двух дочерей в школе и уже собирался сесть в черный Mercedes, когда к нему подошли двое или трое нападавших и сделали пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали в него. Один из них был смертельным - в затылок.

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе отметил, что за убийством Портнова может стоять кто угодно - он нажил слишком много врагов.

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