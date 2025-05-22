Как только новый закон вступит в силу весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться пошлинами ЕС.

В четверг, 22 мая, депутаты Европейского парламента в Брюсселе одобрили предложение Еврокомиссии о повышении на 50% пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси, а также о введении пошлин на удобрения, пишет Deutsche Welle.

По информации издания, речь идет об остальных продуктах, которые до сих пор не облагались никакими таможенными пошлинами Европейского Союза - сахар, уксус, мука и корма для скота. Таким образом, как только новый закон вступит в силу, весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться пошлинами ЕС.

Евродепутаты также поддержали введение 6,5%-ых пошлин на удобрения из России и Беларуси, плюс дополнительные сборы по 40-45 евро за тонну в течение 2025-2026 годов. К 2028 году эти пошлины вырастут до 430 евро за тонну.

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Отмечается, что законопроект был принят в первом чтении. Его поддержали 411 европарламентариев, 100 проголосовали против, а 78 воздержались. Европарламент одобрил предложение, с которым в конце января выступила Европейская Комиссия. Теперь за него должен проголосовать Совет ЕС.

В издании добавили, что нововведение не затрагивает российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны, что, как объясняют в Еврокомиссии, "соответствует обязательствам ЕС по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире". Это означает, что операции купли-продажи российской аграрной продукции остаются неизменными, равно как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на его судах и предоставление услуг по страхованию и финансированию.

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Евросоюз намерен окончательно отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. Сперва предполагается запретить импорт газа по спотовым контрактам, а затем - прекратить закупки российского сжиженного газа.

В связи с отказом от российского газа ЕС ищет способы разорвать действующие контракты без выплаты дополнительных компенсаций. Однако, как отметил один из представителей Евросоюза, ссылка на войну в Украине как на форс-мажор может оказаться юридически недостаточной.

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