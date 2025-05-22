В последние несколько лет китайский автоконцерн стремится выйти на зарубежные рынки.

Компания BYD впервые продала в Европе больше электромобилей, чем Tesla. Это стало прорывом в попытках китайской группы выйти на зарубежные рынки.

Издание Financial Times пишет, что BYD зарегистрировала 7 231 полностью электрический автомобиль в Европе в прошлом месяце по сравнению с 7 165 регистрациями для Tesla.

"Это переломный момент для европейского авторынка, особенно если учесть, что Tesla возглавляла европейский рынок аккумуляторных электромобилей в течение многих лет, а BYD официально начала работать за пределами Норвегии и Нидерландов только в конце 2022 года", - сказал аналитик исследовательской группы Jato Dynamics, фирмы по анализу данных об автомобилях, Фелипе Муньос.

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Продажи Tesla продолжают снижаться на ключевых европейских рынках, несмотря на недавнее обновление флагманского автомобиля Model Y.

Спад американской EV-компании в Европе также происходит на фоне того, что Renault, Stellantis и другие бренды активно выпускают новые модели электромобилей по более доступным ценам, чтобы соответствовать более жестким нормам выбросов в ЕС.

На глобальном уровне BYD обогнала Tesla как крупнейшего в мире производителя электромобилей благодаря высокому спросу на своем внутреннем рынке. Но в Европе китайская группа - относительный новичок, и ее стремительный выход на зарубежные рынки вызвал тревогу среди западных автопроизводителей.

BYD и другие китайские концерны расширили свой модельный ряд в Европе, увеличив продажи гибридов, на которые не распространяются более высокие пошлины ЕС.

По данным Jato, в апреле регистрация автомобилей EV, произведенных китайскими автопроизводителями, в Европе выросла на 59% по сравнению с предыдущим годом и составила 15 300 автомобилей, а продажи гибридов увеличились почти в восемь раз - до 9 649 единиц.

Водители по всему миру отказываются от Tesla

Американский миллиардер Илон Маск открыто поддерживал правые политические силы в Европе. В результате премьер-министр Испании Педро Санчес обвинял Маска и его сторонников в открытых нападках на европейские институты, разжигании ненависти и открытом призыве к людям поддержать наследников нацизма.

При этом известный музыкант Нил Янг выпустил песню "Let's Roll Again", в которой критикует Маска за его действия и сравнивает с фашистской идеологией.

Все эти факторы повлияли на продажи электрокаров Маска - потенциальных покупателей Tesla в США стало меньше.

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