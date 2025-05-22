Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, что Юпитер в Близнецах, продолжающийся с 14 мая по 1 июня, принесет всем людям.

Юпитер в Ведах называется еще "Гуру", а также "всеблагим". Задачи этой планеты — раскрывать Знания через призму событий в нашей жизни - как в индивидуальных рамках жизни одного человека, так и в глобальном плане в рамках жизни сообщества (государств), говорят астрологи Анна и Алексей Сухановы.

Юпитер в Ведической астрологии относят к одной из самых благоприятных планет. Он отвечает за удачу, веру, религию, возможности, образование, право, большие международные организации, банковский сектор, финансы, инвестиции, глобализацию, энтузиазм, умение накапливать ресурсы, социальные вопросы, гуманитарные науки.

"Юпитер — это планета, которая убирает границы — как в жизни каждого человека, так и в отношениях между государствами. Эта планета не делит на свой и чужой, она дает дух единства и общности", - отметили астрологи.

С 14 мая Юпитер улучшает своё положение на звездном небе, переходя в знак Зодиака Близнецы. До этого он находился в знаке Зодиака Телец. Эти два знака не являются хорошими и комфортными для Юпитера, потому что с Венерой (планетой, которая управляет Тельцом) и с Меркурием (планетой, которая управляет Близнецами) Юпитер не дружит, потому что у них разные ценности и взгляды.

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Ценности Венеры, по словам астрологов — это комфорт, отдых, наслаждения, красота, индивидуализация себя. Юпитер — это знание, духовность, мудрость, религиозность, образование, честность, право.

Ценности Меркурия — это общение, коммуникации, связи, бизнес, рациональность и выгода.

"Однако наибольшая их несовместимость в том, что Юпитер — это правдивость, а Меркурий — это планета, которая любит хитрить, что-то недоговаривать, обманывать и ставить деньги выше принципов, и поэтому он связан с дипломатией, особенно когда нужно, как говорится, и нашим, и вашим. Причем несмотря на то, что Юпитер не дружит с Меркурием, при этом Меркурий с ним дружит в нейтральном ключе. Поэтому данный транзит Юпитера через знак Зодиака Близнецы будет более благоприятный, чем предыдущий транзит Юпитера через знак Зодиака Телец. Вдобавок, Близнецы — воздушный знак, поэтому Юпитеру в нём будет проще, чем в земном Тельце", - отметили Сухановы.

Астрологи говорят, что данный астрологический транзит сейчас очень нужен всем, потому что Юпитер в знаке Зодиака Близнецы будет давать возможность выстраивать диалоги и договариваться по спорным вопросам, он дает ключ к решению конфликтов через дипломатию. Это очень актуально, особенно для войны России против Украины.

Данный транзит Юпитера через знак Зодиака Близнецы для Украины намного более благоприятен для вопросов подписания мирных договорённостей, чем транзит прошлого года через знак Зодиака Телец. Потому что знак Телец в гороскопе Украины связан со сложностями и врагами, а Близнецы — со сферой отношений, в том числе долгосрочных отношений с обязательствами. Если рассматривать страну в образе человека, Юпитер в этом положении аспектирует тело Украины (первый астрологический дом), придавая ей жизненную силу, энергию и потенциал к исцелению, говорят эксперты.

Юпитер в знаке Зодиака Близнецы также привнесет удачу и рост всем, кто связан со следующими сферами деятельности:

Интеллектуальный труд: писательство, сценаристика, преподавание, лекторство, устный и письменный перевод, аналитика в гуманитарной сфере, корректура, редактура, разработка курсов.

Бизнес и предпринимательство: торговля, брокерская деятельность, посредничество, бизнес-консалтинг, клиентские сервисы.

IT и технологии: UX/UI-дизайн, менеджмент цифровых проектов, создание образовательных платформ, разработка приложений и чат-ботов, контент-менеджмент, техподдержка.

Творчество и искусство: актёрская деятельность, стендап, публичные выступления, литературное творчество, видеоблогинг, фотосъёмка, реклама, креативное письмо.

Социальная и гуманитарная сфера: психология, коучинг.

Путешествия и логистика: туризм, тревел-блогинг, транспорт, логистика, курьерские службы, организация поездок, авиасфера.

Интересным моментом данного астрологического транзита является тот факт, что он считается благоприятным для сферы образования. Однако планета Сатурн сейчас проходит через знак Зодиака Рыбы (знак Юпитера), который связанный с образованием и педагогической деятельностью.

Сатурн — это планета аудита, кармы и ограничения. Это может дать реформу образования, ужесточение контроля в сфере образования, фильтрацию образования по отсеиванию устаревших и неработающих методов. Если уровень знаний и качества в этих сферах образования находится на должной высоте, Юпитер дарует им особую поддержку, способствуя росту и расширению.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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