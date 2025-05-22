Этот маневр нелегко выполнить даже в идеальных условиях.

Далеко не все истребители в мире могут выполнять маневр "Кобра". Среди тех, каким под силу этот сложный прием сверхманевренности, выделяются F-22, Су-27, Су-35, General Dynamics NF-16 Vista, МиГ-29, Saab J35 Drakens и другие, пишет SlashGear.com.

"Маневр "Кобра" лучше всего описывается как резкий подъем носа самолета вверх при сохранении высоты, так что подъем по вертикали фактически не происходит. В результате этого самолет поднимает нос на угол от 90 до 120 градусов, после чего возвращается в нормальное горизонтальное положение и продолжает обычный полет", - говорится в публикации.

Хотя существует ряд самолетов, способных выполнять маневр "Кобра", настоящим испытанием являются навыки пилота, поскольку его нелегко выполнить даже в идеальных условиях.

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Впервые этот маневр совершил советский летчик-испытатель Виктор Пугачев на истребителе Су-27 в 1989 году.

Отмечается, что в воздушном бою маневр "Кобра" можно использовать, когда враг наступает на хвост пилоту. Выполняя маневр, они могут отстать, перевернуть "стол" и сделать преследующий самолет преследуемым.

"Хотя большинство истребителей с возможностями управления вектором тяги теоретически способны выполнить маневр "Кобра", это было продемонстрировано не на каждом самолете. Тем не менее, не редкость увидеть, как опытный пилот выполняет его на авиашоу, где этот маневр наиболее полезен. В бою маневр "Кобра" - это азартная игра, поскольку самолет уязвим во время маневра, и опытный преследователь может воспользоваться этим преимуществом", - добавили в издании.

Маневр "Кобра" - это не то, чему обучаются все пилоты, но современные истребители 4,5 и 5-го поколения теоретически обладают этой способностью, говорится в статье. Хотя в 20 веке только некоторые истребители могли выполнять маневр "Кобра", в 21-м веке он стал гораздо более доступным благодаря усовершенствованиям в управлении вектором тяги.

Западные истребители в Украине: актуальные новости

Напомним, как писал экс-консультант Пентагона Рубен Джонсон, американские истребители F-16 работают на пределе возможностей на войне в Украине. Сейчас данные самолеты используются в наступательных и оборонительных операциях. По его словам, данные самолеты оказываются все более эффективными в запуске ракет и бомб по российским передовым позициям.

Американские истребители F-16 не имеет иммунитета от вражеских ПВО, тактических ошибок или факторов случайности.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отмечал, что зафиксировано много случаев боевого применения F-16, и каждый из них был сверхсложной миссией:

"Такие самолеты работают не над тылом, а на передовой, под постоянной угрозой российских ЗРК большой дальности типа С-400, а также средств радиоэлектронной борьбы".

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