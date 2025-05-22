Популярный украинский певец сделал предложение своей девушке: она ничего не ответила

Признание Рамиля Насирова пошло не по плану.

Участник популярной группы "Курган и Агрегат" Рамиль Насиров сделал предложение своей возлюбленной на берегу Черного моря, однако оно немного пошло не по плану.

Как рассказала Юлия в своих соцсетях, Рамиль позвал ее на пляж, чтобы просто сфотографироваться. Но когда они подошли ближе к воде, парень встал на колено и достал коробочку с кольцом.

"Я была профессионально обработана мошенником! Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фотографироваться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кустах и снимать, и сделал то, что вы видите", - рассказала Юлию.

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Однако девушка ничего не ответила своему возлюбленному.

"Я ничего не ответила, потому что он не смог ничего спросить. Мы просто ржали", - поделилась избранница Рамиля.

Чем известна группа "Курган и Агрегат"

Это украинская хип-хоп группа из Харьковской области. В 2015 году они сняли клип на песню "Учительница", в котором также появилась Даша Астафьева.

В начале полномасштабного вторжения один из участников группы присоединился к добровольческому батальону ВСУ, а двое остальных начали заниматься волонтерством.

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