С башни съехала большая часть черепицы, лишь чудом никого не убив.

В Китае, где в зоопарках крашеных собак выдают за тигров, новый туристический скандал. Только что реконструированная крыша башни XIV века частично обвалилась, когда на объекте находилась толпа туристов. Об этом сообщает The New York Times.

В Сети уже появилось видео, где видно момент обвала черепицы. Инцидент произошел в округе Финьян, провинция Аньхой (центрально-восточный Китай) в понедельник, когда десятки людей находились на площадке перед башней. Несмотря на угрожающий вид обвала, на видео не видно, чтобы кто-то из туристов пострадал. Местные власти впоследствии тоже заявили, что в инциденте никто не пострадал.

Как отмечает The New York Times, объект, известный как Барабанная башня, считается одной из ключевых культурных реликвий провинции Аньхой, поскольку является самой большой такой башней в Китае. Правда, сооружение не является настолько старым, как может показаться.

Видео дня

Известно, что фундамент этой башни построили в 1375 году во времена династии Мин. Сама башня, которая стояла на этом фундаменте, была уничтожена в 19 веке. Уже потом в 1995 году на старом фундаменте построили реплику утраченного сооружения. В прошлом году черепичная крыша башни с изогнутыми карнизами была отремонтирована - специально для решения проблемы падения черепицы.

Теперь у китайцев возникают вопросы относительно качества ремонтных работ, которые стоили около 3 миллионов юаней (420 000 долларов), и возможного хищения средств.

После инцидента на проблему башни, похоже, обратило внимание и центральное правительство Китая. Государственная телекомпания Китая CCTV на этой неделе сообщила, что всё воссозданное здание является незаконным самостроем 1990-х годов и фактически является "поддельным антиквариатом", который не был одобрен Министерством культуры.

Другие туристические новости из Китая

Как писал УНИАН, в Китае ради туристов подделывают даже природные ландшафты. Например, потрясающий горный водопад на горе Юньтай оказался частично поддельным - часть воды в него закачивают насосами через трубы.

Также мы рассказывали, как зимний курорт в Китае пришлось закрыть из-за того, что туристов возмутил фальшивый снег, которым владельцы укрыли все вокруг.

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