Ученый считает, что действия Путина невозможно предугадать, этого никто не знает.

Российский ученый-гидрогеолог и оппозиционер Юрий Медовар спрогнозировал, к каким последствиям может привести подрыв РФ Каховской ГЭС.

Он убежден, что это повлечет катастрофические последствия, как после цунами, сообщает "Обозреватель".

По его словам, при таком сценарии будут затоплены множество населенных пунктов вблизи плотины, а также город Херсон.

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"Я считаю, что это страшнее тактического ядерного оружия, я даже представить такого не могу", – заявил ученый.

Он оценил объем воды в Каховском водохранилище и заявил, что его высвобождение приведет к катастрофическим последствиям.

"Глубина плотины - 30 м, длина – около 4 км. Представьте, каков объем воды в этом водохранилище. Будет волна высотой с десятиэтажный дом, как цунами", – сказал Медовар.

Он назвал такой вероятный сценарий очень серьезной проблемой, потому что все, что расположено ниже плотины, смоет, затопит и Херсон. Кроме того, в результате такого теракта пострадает и Крым, потому что Северо-Крымский канал поставлял воду именно из Каховского водохранилища.

Также ученый ответил на вопрос, решится ли глава Кремля на подрыв Каховской ГЭС. Он считает, что действия Путина невозможно предугадать, этого никто не знает.

Каховская ГЭС: какие угрозы вокруг нее существуют

Российский генерал, которого назначили командовать войной РФ против Украины, - Сергей Суровикин, 18 октября сказал, что Киев якобы хочет атаковать плотину Каховской ГЭС.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российская сторона может атаковать Каховскую ГЭС, обвинить в этом Киев и использовать спровоцированное наводнение для прикрытия отступления своих сил из Херсонской области.

Справка УНИАН. Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

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