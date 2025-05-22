Если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.

С 1 июня вступят в силу новые ограничения на карточные переводы - со 150 тысяч гривень в месяц они снизятся до 100 тысяч гривень.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что речь идет о необходимых мерах по противодействию мошенничеству, и они вряд ли скажутся на развитии банковских сервисов.

"Лишь в 3-5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать - если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу", - говорится в переданном УНИАН комментарии банкира.

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Мамедов отметил, что, несмотря на введение лимитов, с начала действия Меморандума между банками о противодействии мошенничеству количество новых карточных счетов даже растет - в пределах 1-2% ежемесячно.

Эксперт также отметил, что несмотря на экономические и геополитические качели, в ближайшие месяцы ситуация в банковской сфере будет оставаться стабильной и прогнозируемой. В частности, сейчас фиксируются самые высокие с 2023 года ставки по гривневым депозитам - до 17% годовых.

"Люди не спешат выводить средства - наоборот, ежемесячный рост количества вкладчиков составляет около 2%. Таким образом, несмотря на неопределенность и частичную экономическую зависимость от партнеров, банковская система максимально защищена от военных рисков", - заверил Мамедов.

Новые ограничения карточных переводов - последние новости

С 1 июня вступят в силу новые правила, по которым месячный лимит для клиентов среднего и низкого уровня риска снизится со 150 тысяч гривен до 100 тысяч, а для высокорисковых клиентов останется на уровне 50 тысяч гривен.

Заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская во избежание блокировки переводов советует заранее подготовить документальное подтверждение доходов. Это могут быть справки ОК-5 и ОК-7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семьи или документы о волонтерской деятельности.

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