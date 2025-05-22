Премьера сериала состоится 1 августа 2025 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал трейлер исторического мини-сериала "Вождь войны" (Chief of War), создателем которого выступил голливудский актер Джейсон Момоа ("Minecraft: Фильм","Форсаж Х", франшиза "Аквамен", сериал "Игра престолов").

События сериала разворачиваются на рубеже 18 века, когда четыре главных королевства Гавайских островов находились в состоянии войны. В центре сюжета – коренной гаваец Каяна, благородный воин, который в течение длительного времени путешествовал за пределами островов. Когда он наконец вернулся домой, то вступил в кровавую войну, участие в которой впоследствии сделала его "самым известным гавайцем в мире".

Сериал основан на реальных событиях – главные персонажи, включая Каьяну, первого короля Гавайев Камегамегу I и его любимую жену Каахуману, являются уважаемыми на островах историческими фигурами.

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Сам Момоа, который вырос на Гавайях и чей отец является коренным гавайцем, также сыграл главную роль в этом сериале, которым он хочет почтить память своих предков. Он лично снял по меньшей мере один эпизод шоу – финальный.

Также в сериале сыграли Темуэра Моррисон ("Звездные войны: Атака клонов", франшиза "Аквамен"), Люсиан Бьюкенен (сериал "Ночной агент") и Клифф Кертис ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Доктор Сон", франшиза "Аватар").

Премьера шоу состоится 1 августа 2025 года. Он будет насчитывать девять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

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