Певец Валерий Харчишин заговорил о любви после развода

Он рассказал, какую женщину видит рядом с собой.

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о личной жизни после развода с женой Юлией, с которой состоял в браке 13 лет. Они разошлись еще до полномасштабного вторжения, и все это время артист молчал о своей личной жизни.

Сейчас же он сказал, что любовь для него важна, и она делает его счастливым.

"Для меня любовь, как и было фундаментальным явлением, так она и остается. Я понимаю, что это основа. У мужчины есть меньший список базовых ценностей, чем женщины. У женщины, возможно, 10-20 пунктов, а у мужчины может быть один-два. Мужчине нужно уважение, доверие, любовь — все, мне больше ничего не нужно от женщины", - поделился музыкант в интервью Маричке Падалко.

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Также артист рассказал, в каких отношениях находится с бывшей женой. По его словам, они стремятся к формату общения, который для всех будет комфортным.

К слову, сейчас сердце Валерия Харчишина свободно.

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказал, чем занимается его старший сын в ВСУ.

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