Военный эксперт Олег Жданов: РФ сегодня полностью потеряла наступательный потенциал, а завтра потеряет и оборонительный

В интервью УНИАН Олег Жданов рассказал об использовании оккупантами оружия 1943-1947 годов, усугублении экологической проблемы на Донбассе из-за огромного количества трупов на полях сражений, а также о случаях расстрела россиян за отказ от участия в боевых действиях.

В сети появилось видео, как армия РФ везла гаубицу Д-1. Такие производились в 1943-1947 годах. Заканчиваются боеприпасы?

У российской армии большие проблемы. Мы все время киваем на западных аналитиков и говорим, что они сказали, что российская армия - вторая в мире, и весь мир поверил. Дело в том, что никто не учел войны, которые провела РФ за эти 30 лет, начиная с двух Чеченских войн. При чем во Второй чеченской войне расход боеприпасов был просто неограниченный. Потом была война в Грузии и в Сирии, были боевые столкновения в Ливии и вот война в Украине. Вспомните первые месяцы. Они придерживались тактики выжженной земли, когда тысячи тонн боеприпасов были израсходованы за короткие промежутки времени. И вот появляется ситуация, когда по сводкам Главного ракетно-артиллерийского управления на складах лежат миллионы тонн боеприпасов, но никто не говорит о том, что они старые. Это орудия Второй мировой войны и поствоенного периода. А современные боеприпасы на сегодняшний день уже в ограниченном количестве.

При проведении контрнаступательных действий мы захватываем склады боеприпасов и видим, что снаряды калибра 122 мм датированы 2022 годом выпуска. Огонь фактически идет с конвейера.

Гаубицы Д-1 1943 года в страшном состоянии. В ходе программы обучения на втором курсе артиллерийского училища мы брали на Житомирский полигон пушки ЗИС-3. Она в некоторых исторических документах подается как "орудие победы". Это была самая массовая пушка, которая выполняла задачи противотанкового средства, воевала в первых рядах. Мы получили боеприпасы со склада 1943 года выпуска. А это был 1984 год. Ящики сгнили, разваливались в руках. Заряды были со ржавчиной, гильзы полностью окислились. Но я вам скажу, что осечек практически не было. Все снаряды были выстрелены из этих пушек.

В Группе советских войск Германии мы каждый год перебирали стеллажи с боеприпасами, вынимали снаряды, которым было 25 лет и отвозили их на полигон на подрыв. Считается по мерам безопасности, что после 25 лет они не пригодны к использованию. Но сегодня Россия прибегает к любым методам, чтобы обеспечить свою огневую мощь.

То есть они могут сдетонировать у них на складах или при транспортировке?

Нет. Дело в том, что снаряды хранятся не в окончательно снаряженном виде. Просто так они не взрываются. Как только вкрутили взрыватель, тогда снаряд представляет собой опасность. А так тротил не детонирует от огня. Он может спокойно гореть. Можно тротиловыми шашками топить печку.

Может быть Путин не зря так хочет переговоров? Все таки Д-1 и "Катюша" VS HIMARS - это не равносильная огневая мощь.

Вы абсолютно правы. Если Путин этого не понимает, то ему это доказывают офицеры Генерального штаба. Эта генеральская фронда образовалась с первых дней массированного вторжения РФ в Украину. Они пытаются донести до Путина реальную картину дел и объясняют, что ВС РФ на сегодняшний день потеряли наступательный потенциал полностью, а завтра они потеряют и оборонительный потенциал. Даже тот миллион мобилизованных, которых Путин мечтает собрать, не будет воевать. Они просто разбегутся. Путин это понимает и говорит о том, что он готов к переговорам. Это же повторяют и его чиновники Песков, Лавров и так далее.

В принципе, они даже согласны переговоры провести с нашим президентом. Раньше они его не видели вообще как сторону. Для Путина важны не смысл и содержание этих переговоров, а факт. Дело в том, что одним из условий будет временное прекращение огня, что гарантирует Путину отсрочку проигрыша в этой войне.

Или они могут сделать какую-то передислокацию, пополнить оружие или дождаться поставок от Ирана?

Они поэтому и добиваются прекращения огня, чтобы осуществить перегруппировку войск и обучить военных. Мобилизованных даже одеть сегодня не во что. Мне очень понравилось видео, где мобилизованные высказали свое недовольство. Во-первых, они живут в палаточном городке в поле. Их до сих пор не оформили, потому что военная администрация к ним еще не добралась. Во-вторых, каждое утро им предлагают скинуться на дизтопливо, чтобы дежурная машина могла поехать и привезти им продукты. Это лакмус. Это показатель того, что мобилизационная система РФ оказалась не готова для приема в количестве больше, чем очередной призыв в Вооруженные силы. Это примерно 120-130 тысяч.

Шойгу сказал, что мобилизация якобы приостановлена. Но все равно говорят, что повестки продолжают приходить. Была частичная мобилизация, а теперь будет скрытая?

Это манипуляция общественным сознанием. Смысл в том, что нельзя словесно отменить письменный приказ - указ президента России. Если он выдан, то он будет действовать до тех пор, пока не появится указ Путина о приостановке или отмене частичной мобилизации. До тех пор военкоматы будут раздавать повестки и загребать людей, что они сейчас и делают. Они могут притормозить с этим, но начать собирать призывников, так как с 1 ноября начался призыв на срочную военную службу.

Кстати, здесь для нас заложена "мина замедленного действия": 120 тысяч молодых солдат, которых они планируют призвать, отправят в воинские части для обеспечения жизнедеятельности частей, их не берут на фронт. Но дембелей, которые хотели уволиться этой осенью, не отпускают домой. Их сейчас пригонят на территорию Украины. Дембеля намного лучше, чем мобилизованные, но намного хуже, чем контрактники. Срочники в основном выполняют хозяйственные работы.

Алексей Арестович в своем интервью Юлии Латыниной сказал, что мы тоже немного утратили свой наступательный ресурс, поэтому ждем поступления оружия. Чего-то типа Харьковского прорыва ждать не стоит, 1-2 месяца будут скучными. Когда дождемся оружия, тогда и будет что показать. Вы можете с этим согласиться?

Как контраргумент я приведу американские СМИ и организации типа Института изучения войны, которые основываются на информации из американского разведсообщества. Они в один голос твердят, что до конца года мы должны добиться значительных успехов в плане освобождения наших территорий. Но я больше склоняюсь к мнению Арестовича, так как наш успех на поле боя напрямую зависит от поставок вооружения.

Да, мы обладаем достаточным ресурсом людей и у нас нет проблем с мобилизацией. У нас есть проблема в том, с чем их отправлять в бой. На сегодняшний день из-за способа помощи со стороны Запада мы вынуждены сесть в позиционную войну. Есть минимальные контрнаступательные действия на отдельных участках оперативных направлений. Основной упор на огневом поражении противника и нанесении ему потерь.

Оккупанты готовят Херсон к уличным боям и переодевают военных в гражданских

Что сейчас происходит в Херсоне?

На правом берегу Днепра происходит ротация войск. Они выводят все, что им может помешать - коллаборационистские администрации, архивы, документы, Росгвардию. Но при этом они готовят Херсон к уличным боям. Они переодевают свои самые боеспособные части в гражданскую одежду, занимают квартиры и дома эвакуировавшихся людей и делают там огневые точки. Это будет картинка для российского ТВ. То, что бойцы в гражданском будут вести бой с ВСУ, будет преподнесено как сопротивление местных жителей "оккупации со стороны Украины". Также они строят линии обороны перед самим Херсоном.

Дело в том, что плацдарм на правом берегу Днепра - это фундамент, на котором держится оборона всей западной части оккупированных территорий. Не зря Путин отдал приказ о том, что ни шагу назад с правого берега. Они будут биться за правый берег до последнего российского солдата, потому что потеряв этот плацдарм, полностью обваливается оборона на Запорожском направлении и мы выходим на перешеек.

Как думаете, когда они могут взорвать Каховскую ГЭС?

Никогда. Это 100% шантаж. Во-первых, дело в том, что сейчас с левого берега Днепра они принудительно отселяют гражданское население и оборудуют линию обороны, куда заводят свои войска, минируют берег и все остальное. В случае подрыва ГЭС именно левый берег первым пойдет под воду. Получается, они будут топить собственные войска? Во-вторых, падение уровня воды в Днепре, которое обеспечивает Каховская ГЭС, осушает Северо-Крымский канал. Вода в Крым может быть подана только с восстановлением самой плотины. Даже уходя оттуда, они все равно будут надеяться, что они отстоят Крым, как это было в 2014 году. Кстати, они на перешейке построили довольно серьезную линию обороны.

Экологическая угроза из-за трупов, которые РФ не забирает в поля боя

Что сейчас происходит в Бахмуте, Сватово, Кременной? В каком состоянии там все на данный момент?

Донецкое направление - это политическая задача. Путин сказал, что надо захватить Донецкую область, поэтому они отправили туда частные военные компании как наиболее боеспособную часть силовых структур.

Они и так штурмовали наши позиции по 5-8 раз за день, а сегодня это направление активизировалось еще и тем, что Пригожин пытается стать политическим лидером возле Путина и пытается захватить власть в РФ. Чтобы утвердиться перед Путиным и показать, что Генштаб является несостоятельной организацией, а он в состоянии решать любые проблемы, ему нужна любая победа, взять любой населенный пункт, который на слуху. И это должна быть не маленькая деревня, а Соледар, Бахмут, Макеевка, Авдеевка или что-то такое.

В связи с тем, что генерал Суровикин - хороший друг Пригожина, сейчас бросаются все ресурсы на обеспечение боевиков частной военной компании Пригожина. А он сегодня просто "рвет жилы", чтобы показать свою состоятельность в ведении боевых действий и их успешности. Вот что сейчас происходит на этом направлении. Поэтому нам там крайне тяжело. Там настолько тяжелая ситуация, что 5-8 атак в день на наши позиции. Плюс преимущество артиллерии, плюс они туда добавляют мобилизованных и пытаются выбить нас с этих позиций за счет огневого натиска.

Получится?

Я думаю, что нет. Они имеют частичный успех на отдельных участках в некоторых населенных пунктах. В Макеевке и Бахмуте мы закрепились по естественной преграде, которую форсировать под таким огнем нереально. В Соледаре и Авдеевке более проблематично, но мы держим оборону.

Проблема набирает уже экологический характер. Есть экологические организации, которые бьют тревогу, так как убитых наемников с поля боя никто не убирает. Трупный яд попадает в грунтовые воды и разносится, животные объедают. В гуманитарном плане там настоящий ад на земле.

Кстати, мы обеспечиваем наших бойцов хлорной известью, чтобы они могли хотя бы немного дезинфицировать местность перед своими позициями. Потери оцениваются где-то в 10 тысяч. Это то, что мы могли посчитать на поле боя перед нашими порядками.

В РФ известны 50 случаев расстрела за отказ воевать

Вам известно что-то о тех заключенных, которые пошли воевать?

Оказывается, в РФ есть общественная организация "Русь сидящая". Они подвели некоторые итоги и заявили, что на сегодняшний день мобилизовано порядка 25 тысяч заключенных по всей стране. Это с учетом того, что в российских тюрьмах сидит порядка 340 тысяч. Мобилизовали людей в добровольно-принудительном порядке, используя служебное положение. Помните ту речь Пригожина для заключенных, которая попала в сеть? Он там говорит одну очень интересную фразу: "Кто будет воевать, тот с нами и молодец, а кто не будет воевать - расстреляем". Эта общественная организация сегодня говорит о том, что они имеют доказательную базу на 50 случаев расстрела бойцами частных военных компаний заключенных за отказ от участия в боевых действиях, за дезертирство и попытку бегства с позиций и другие правонарушения.

Голубая мечта Путина - втянуть НАТО в войну

Байден заявил, что американские военные, которые сейчас находятся в Европе, останутся там еще на какое-то время, пока в Украине война. С чем это связано?

Байден даже сказал, что они там останутся на неопределенный срок и будут на ротационной основе. Это говорит о том, что НАТО реально видит угрозу от РФ. Еще НАТО усиливает группировку своих войск в Восточной Европе. Это очень важная деталь, потому что страны Старой Европы все равно не оставляют варианта договориться с Путиным.

Мы начали разговор с гаубиц Д-1 и "Катюш". Чем вообще Россия может воевать против НАТО?

Голубая мечта Путина - втянуть НАТО в эту войну, чтобы объявить войну и тут же сесть за стол переговоров и, условно говоря, сдаться в плен. Это поможет Путину вернуться на мировой Олимп политики. Сегодня РФ стоит на ступеньке стран среднего мира, но не тех стран, которые вершат судьбы мира.

Сегодня Путин вынужден вести речь о том, что если будут переговоры, то с президентом Зеленским. А если он втягивает в войну НАТО, тогда переговоры будут с Джо Байденом. Что делает Путин тогда? Опять становится мировым лидером, чего не могут допустить США. Одна из геополитических целей этой войны - полностью выбить Россию с мирового Олимпа.

Один залп ракеты "Томагавк" положит всю военную инфраструктуру России. Путин это прекрасно понимает, но ему нужен переговорный процесс на уровне мировых лидеров Байдена, Шольца, Макрона.

Тогда он будет обсуждать с ними итоги этой войны. Вот чего он добивается.

Как думаете, добьется?

Нет. Иначе бы эта война не затевалась. Если Путин этого добьётся, то США проиграли войну. Надо четко понимать, что война идет в двух плоскостях. Мы воюем за свою свободу, независимость, территориальную целостность и будущее наших поколений. США и страны-партнеры воюют за новый миропорядок, который не предусматривает РФ как страну, влияющую на мировые процессы. Поэтому я всегда уверенно говорю, что Запад не может нас бросить.

Почему же они тогда так тянут с оружием?

На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны. Когда закончится мобресурс и гаубицы Д-1, когда они будут вынуждены с хранения снимать танки Т-34, тогда мы сможем нанести полное военное поражение. Тогда уже новая власть, а она к тому времени 100% будет новая, будет готова идти на компромиссы и на лишение РФ ядерного арсенала.

Это оружие закончится, а ракеты? Мы же видим, какие террористические акты устраивает Россия. Плюс заказала у Ирана ракеты дальностью 300 км и 700 км, а у нас не очень то и есть чем закрывать от них небо.

С учетом обостряющейся обстановки между Саудовской Аравией и Ираном, вполне возможно, что эта передача может даже и не состояться. Даже могут прекратиться поставки дронов. У Саудовской Аравии и Ирана есть только сухопутные границы. Значит, они могут обмениваться огневыми ударами только через Персидский залив.

С другой стороны мы видим, что боевой запас ракет РФ начинает "таять", где-то уже видно дно. Мы видим, что вот-вот нам передадут два комплекса NASAMS. Испания и Франция готовы передать нам противоракетные комплексы. Можем надеяться, что где-то Израиль что-то передаст, но по результатам выборов это маловероятно. Кстати, в США обсуждается вопрос и по комплексам "Patriot". Может быть, к середине зимы мы получим неплохой комплект по противоракетной обороне.

И напоследок спрошу о том, что Иран вывесил знамя войны. К чему это все и имеет ли это отношение к войне в Украине?

Да, я думаю, что имеет. Одним из триггеров противостояния Ирана и стран Ближнего Востока может быть Российская Федерация. России сегодня крайне выгодно пожертвовать тем же Ираном и спровоцировать его на войну, чтобы отвлечь внимание от нашей войны, прекратить или уменьшить помощь Украине.

Диана Шароди, Тала Калатай