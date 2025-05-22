Можно с уверенностью говорить, что Россия потеряла еще один Ка-52.

20 мая возле Сызранского высшего военного авиационного училища установили списанный российский вертолет Ка-52.

Как сообщается в пропагандистских российских Telegram-каналах, этот борт проходил службу в 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в городе Вязьма. Также этот вертолет участвовал в российско-украинской войне, где и получил тяжелые повреждения.

После этого его отправили на завод для восстановления. Впрочем, восстановить летную годность Ка-52 россияне не смогли и приняли решение о создании памятника. Таким образом, в Сызрани появился первый памятник вертолету Ка-52, который давно стал одним из символов полномасштабной войны.

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Ка-52 на войне в Украине

Машину много лет позиционировали как "не имеющую аналогов в мире". Впрочем, в реалиях российско-украинской войны она оказалась очень уязвимой к современным средствам ПВО.

По подсчетам аналитиков Oryx, во время войны россияне могли потерять более 60 таких машин. Часть из них уничтожили (или повредили) на земле. Отметим также, что в последнее время большую угрозу для Ка-52 представляют украинские дроны.

С технической точки зрения вертолет является дальнейшим развитием старого советского Ка-50 "Черная акула". Ка-52 может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Одним из основных вооружений вертолета выступает противотанковый ракетный комплекс "Вихрь", который может поражать цели на дальности до 10 км. Вертолет может брать до 12 таких ракет.

По данным из открытых источников за все годы смогли произвести примерно 170-190 вертолетов Ка-52. По крайней мере несколько десятков из этого количества пошли на экспорт.

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