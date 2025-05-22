Кроме этого, а в американской полиции рассказали о вероятном убийце израильтян. При задержании мужчина выкрикивал "Свободу Палестине".

Израильское посольство назвало имена своих сотрудников, застреленных в Вашингтоне, а полиция раскрыла некоторые подробности о предполагаемом убийце израильтян.

Как пишет Newsweek, установлено, что в Вашингтоне вечером в среду застрелили молодую пару - Ярона Лишчинского и Сару Милгрим. По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, Лишчинский планировал на следующей неделе в Иерусалиме сделать предложение своей избраннице. Именно по такому случаю он накануне купил обручальное кольцо для Милгрим.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что он "потрясен" событиями и распорядился усилить меры безопасности во всех израильских дипмиссиях за рубежом.

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В Министерстве иностранных дел Израиля заявили: "Мы потрясены и шокированы известием о жестоком террористическом нападении, которое унесло жизни двух сотрудников нашего посольства в Вашингтоне - Ярона Лишчинского и Сары Линн Милгрим".

"В посольстве отметили, что пара находилась "в самом расцвете жизни", прежде чем была застрелена возле здания Еврейского музея", - пишет СМИ.

По словам начальницы столичной полиции Памелы Смит, трагедия произошла, когда молодые люди уходили с мероприятия, которое проходило в музее. В это время злоумышленник - 30-летний Элиас Родригес из Чикаго - подошел к группе из четырех человек и открыл огонь.

По словам Смит, после задержания он выкрикивал: "Свободу Палестине!"

Смит также отметила, что перед стрельбой мужчина заметно нервничал и ходил возле здания музея.

Один из очевидцев, находившийся внутри музея, рассказал телеканалу WAGA-TV: мужчина после стрельбы забежал внутрь здания, но люди не сразу поняли, что это и есть подозреваемый в убийстве.

"Охранник пустил его внутрь. Видимо, подумал, что ему нужна помощь - он был мокрый от дождя, был в шоке, выглядел травмированным. Люди, присутствующие на мероприятии, дали ему воды, посадили, спросили: "С тобой все в порядке? В тебя стреляли? Что случилось?" А он ответил: "Вызовите полицию", - рассказал очевидец.

Отмечается, что правоохранители приехали примерно через 10 минут. Увидев их, злоумышленник сказал: "Это сделал я", поднял руки и добавил: "Я безоружен".

Затем он достал красный куфий из кармана и начал выкрикивать: "Свободу Палестине", "Есть только одно решение - интифада, революция".

Убийство ираильских дипломатов

В столице США Вашингтоне в среду вечером застрелены два сотрудника посольства Израиля. Рядом с местом убийства расположены офис ФБР и офис прокурора США. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал убийство "актом антисемитского терроризма".

Позже президент Дональд Трамп отреагировал на убийство дипломатов. "Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться СЕЙЧАС! Ненависть и радикализм не имеют места в США", - написал он на Truth Social.

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