Песков сказал, что пока нет никаких договоренностей о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане.

В Кремле отреагировали на публикацию издания The Wall street Journal, которое написало о том, что президент США Дональд Трамп заявил в разговоре с европейскими лидерами, что Владимир Путин не хочет завершения войны.

Комментируя это утверждение, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Кремль не знает, что Трамп заявил европейцам после разговора с Путиным".

При этом он добавил, что слова Трампа из публикации контрастируют с официальными заявлениями президента США. В то же время Песков никак не опроверг это утверждение.

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Отвечая на вопрос о договоренностях, достигнутых на переговорах с Украиной в Стамбуле, Песков отметил, что РФ работает над их выполнением.

В частности, он подчеркнул, что обмен пленными "тысяча на тысячу" - это "трудоемкий процесс", но все заинтересованы провести его как можно быстрее.

Он также сказал, что пока нет никаких договоренностей о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане.

Также он прокомментировал тот факт, что депутаты Европейского парламента в Брюсселе одобрили предложение Еврокомиссии о введении пошлин на удобрения из России, заявив, что "Европа будет получать удобрения дороже и хуже из-за пошлин на продукцию РФ".

США и война в Украине

Ранее WSJ писало, что Трамп заявил европейским лидерам, что российский лидер Владимир Путин не готов закончить войну, потому что считает себя победителем. Издание отмечало, что союзники впервые услышали это заявление от Трампа. Оно также противоречит его предыдущим публичным заявлениям.

Также издание писало, что новый раунд переговоров между Украиной и США, возможно, пройдет в Ватикане в середине июня.

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