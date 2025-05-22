Арестованы активы подозреваемых на полмиллиарда гривен, в частности цеха по сборке вертолетов.

Арестовано имущество сына бывшего президента АО "Мотор Сич", который вместе с отцом подозревается в хищении активов компании. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, общая сумма заблокированного имущества составляет полмиллиарда гривен. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции двух отечественных акционерных обществ.

"Среди арестованных активов - цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сичи", которые фигуранты незаконно отчудили в свою пользу", - рассказали в СБУ.

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Дело Богуслаева

Как сообщал УНИАН, в октябре 2022 года в Запорожье задержали бывшего народного депутата, экс-президента компании "Мотор Сич", Вячеслава Богуслаева. По данным СБУ, он сотрудничал с россиянами. В частности, предприятие уже после начала полномасштабного вторжения поставляло в Россию двигатели и другие запчасти для военных вертолетов.

Экс-президенту АО "Мотор Сич" инкриминируют коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору, оказание содействия террористической организации, а также препятствование деятельности военных формирований в особый период.

В мае 2025 года было сообщено, что в Монако правоохранители задержали сына Богуслаева - Александра, который вместе с отцом подозревается в хищении активов промышленного гиганта.

В СБУ отметили, что было установлено, что фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США.

Сыну экс-президента "Мотор Сичи" было сообщено о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

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