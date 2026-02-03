Российский дрон попал в дом в Харькове: выгорели три этажа, есть пострадавшие (фото)

Огонь охватил с 2 по 5 этажи многоквартирного дома.

В результате удара вражеского беспилотника по жилой пятиэтажке в Салтовском районе Харькова пострадали семь человек. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки, где нет ни одного военного объекта. В результате попадания огонь охватил с 2 по 5 этажи многоквартирного дома.

"На данный момент имеем информацию о семи пострадавших: пятеро женщин и двое мужчин – все в состоянии средней тяжести, получили взрывные ранения и стрессовую реакцию. 85-летняя женщина нуждалась в госпитализации, ей оказывают всю необходимую помощь в больнице", – рассказал глава ОВА.

Как отметил Синегубов, сразу после ликвидации возгорания будут привлечены коммунальные службы и волонтеры для закрытия оконных проемов, чтобы сохранить тепло в уцелевших квартирах, ведь на улице – 20 градусов. Также будут приняты меры для отселения людей, которые потеряли жилье в результате обстрела.

Удар по Харькову 3 февраля

Ночью 3 февраля армия РФ массированно атаковала Харьков и область, в результате чего повреждены критически важные объекты Харьковской ТЭЦ-5, а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прекращении теплоснабжения 929 объектам, из которых 853 – жилые дома. По его словам, 105 тысяч абонентов в 20-градусный мороз остались без отопления.

Он отметил, что в связи с этим в городе объявлена чрезвычайная ситуация.

