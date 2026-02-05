Оккупанты нацелились на важный город в Харьковской области: командир бригады объяснил замысел РФ

Враг имеет колоссальное численное преимущество, однако Силы обороны держат фронт.

Российские оккупационные войска стремятся выйти к населенному пункту Барвенково Харьковской области. Такое заявление сделал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Используя карты Второй мировой войны, противник понимает, что, выйдя к Барвенково, он может получить результат по блокированию логистики из Днепра в Краматорск и Славянск. Барвенково – это то направление, куда противник хочет дойти в перспективе завершения зимы и начала весны", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам командира, Кремль считает, что захват этого узла вызовет критические проблемы для поставок Сил обороны.

"Также трасса Изюм – Краматорск – Славянск находится под огневым контролем, и очень большую работу сейчас проводят наши инженеры, которые "затягивают" ее коридорами безопасности и восстанавливают покрытие после ударов противника. Удастся ли противнику реализовать эту задачу? По моему мнению – нет", – добавил Федоренко.

Военный отметил, что враг имеет колоссальное численное преимущество. Однако украинские защитники продолжают держать фронт.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что потери оккупационных войск РФ на фронте начали превышать объемы вербовки. В январе враг потерял 30 618 оккупантов, тогда как мобилизовал около 22 тысяч.

Между тем аналитический проект DeepState сообщает, что российские захватчики продвинулись в Донецкой области – в Васюковке, Красном Лимане и вблизи Бондарного.

