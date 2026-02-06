Россияне оккупировали село в Харьковской области, - DeepState

Также враг продвинулся в Сумской и Донецкой областях.

Российские оккупационные войска захватили село в Харьковской области и добились успехов еще в двух областях. Об этом сообщают аналитики портала DeepState.

Так, отмечается, что враг оккупировал село Дегтярное в Харьковской области. Кроме того, вражеские войска продвинулись возле Грабовского в Сумской области и возле Никифоровки в Донецкой области.

Также, по данным DeepState, россияне продвинулись возле Милаевки. Это село в Беловском районе Курской области.

Как сообщал УНИАН, аналитики мониторингового проекта DeepState заявили, что российские оккупанты продвинулись в Покровске, Мирнограде и вблизи Севера.

Все три города находятся в Донецкой области. Северск оккупирован российскими захватчиками. С его стороны россияне пытаются наступать в направлении Славянска и Краматорска. Покровск и Мирноград на карте DeepState также значатся как "оккупированные".

Также командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отмечал, что российские оккупационные войска стремятся выйти к населенному пункту Барвинково Харьковской области, чтобы блокировать логистику из Днепра в Краматорск и Славянск.

Также спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказывал, что в Купянске Харьковской области российские оккупанты еще держат оборону в одном квартале вблизи центра города. По его словам, другие "карманы", в которых до недавнего времени находились россияне, уже зачищены украинскими военными.

