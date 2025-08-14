В результате вражеской атаки два человека погибли, еще одна пострадавшая госпитализирована.

Россияне атаковали гражданское авто на трассе вблизи Купянска на Харьковщине, в результате чего два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"В результате удара российского БПЛА погибли два человека - 69-летние мужчина и женщина. Еще одна 76-летняя женщина получила взрывные ранения, ее госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь", - рассказал он.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия охотится на гражданских вдоль всей линии фронта. Российская армия просто убивает все живое, заявил президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на многочисленные убийства украинских мирных граждан армией РФ, которая в частности запускает "шахеды" и другие дроны со взрывчаткой, а также ракеты, атакует артиллерией гражданские объекты и населенные пункты Украины. В частности, 1 августа российский БпЛА типа "Молния" попал возле многоквартирного дома в Киевском районе Харькова. Пострадали 10 человек, среди которых трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики. Пятеро пострадавших госпитализировали, еще пятеро - получили помощь медиков на месте.

Также мы писали, что в отчете Института изучения войны аналитики указывают, что в случае, если Украина согласится на условие России и отдаст Донецкую область, она может потерять свою главную оборонительную линию в этой части страны, что откроет россиянам легкий путь к наступлению на Харьков и Днепр. В таком случае, российских оккупантов уже не будут ждать большие водные преграды и плотная городская застройка, за которые могла бы зацепиться украинская оборона.

