Этой ночью дальнобойные беспилотники СБУ устроили "бавовну" на главной нефтеперекачивающей станции "Калейкино" вблизи г. Альметьевск в Татарстане.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, она "Калейкино" принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, а далее смешивает ее перед отправкой на экспорт. Станция является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".

По словам собеседника, во время атаки беспилотников СБУ на "Калейкино" прогремело шесть взрывов, после чего начался масштабный пожар. На территории станции горят резервуары с нефтью. Расстояние от границы Украины до НПС – более 1200 километров.

"СБУ системно работает над сокращением добычи и транспортировки российской нефти. Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику России", – сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по "Калейкино"

Как сообщал УНИАН, утром стало известно, что в ночь на 23 февраля дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Калейкино".

Эта НПС обеспечивает закачку сырья непосредственно в нефтепровод "Дружба". Объект принадлежит российской компании "Транснефть".

"Калейкино" является одной из ключевых НПС в России. На ней происходит процесс смешивания потоков нефти разного качества из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, после чего сырье подается в магистральные трубопроводы.

