Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода, где РФ выпускает 'Искандеры' и 'Кинжалы'

Также был поражен Нефтегирский газоперерабатывающий завод в Самарской области и несколько объектов на временно оккупированной территории.

Силы обороны нанесли прицельный удар крылатыми ракетами "Фламинго" по предприятию военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в Удмуртии.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Поражение завода

Отмечается, что в ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

"Поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ)", - отмечается в сообщении.

В результате удара на территории объекта зафиксирован пожар, но окончательные результаты атаки еще уточняются.

Как добавили в Генштабе, "Воткинский завод" производит межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Поражение ГПЗ

Также, по предварительной информации, подразделениями Сил обороны поражен Нефтегирский газоперерабатывающий завод в Самарской области, задействованный в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Как отмечают в Генштабе, на территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы уточняются.

Поражение позиций россиян на временно оккупированных территориях

По данным Генштаба, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад горюче-смазочных материалов противника (город Донецк) и мастерская по производству и обслуживанию БПЛА (в районе населенного пункта Новая Каракуба).

Вместе с тем в городе Пологи Запорожской области Силы обороны нанесли поражение по складу материально-технических средств оккупантов.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по территории РФ

Ранее в российских соцсетях распространялись сообщения об поражении цехов №22 и №36 АО "Воткинский завод". Это предприятие производит ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник".

Расстояние от Воткинска до границы с Украиной – около 1400 км.

