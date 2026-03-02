Пылает нефтеналивной терминал 'Шесхарис' в РФ: что известно об атаке на Новороссийск

Это уже не первый удар по терминалу.

Нефтеналивной терминал "Шесхарис" вероятно, загорелся в результате атаки на Новороссийск. Об этом сообщает OSINT-анализ ASTRA.

При этом глава Новороссийска Андрей Кравченко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтверждают атаку.

"Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации", - сообщил в Telegram Кондратьев. При этом молчат о терминале.

Видео дня

ASTRA пишет, что жители Новороссийска сообщали о большом количестве взрывов в ночь на 2 марта.

Издание проанализировало кадры очевидцев, зафиксировавшие пожары в результате атак в Новороссийске и считает, что в вероятной зоне пожара расположен нефтеналивной терминал Шесхарис.

О том, что пожар виден именно в районе "Шесхариса", в местных чатах пишут и жители.

Нефтеналивной терминал "Шесхарис" – это крупный морской комплекс для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры. Это один из крупнейших и стратегически важных нефтяных терминалов России. Он играет ключевую роль в работе Новороссийского морского порта и всей экспортной инфраструктуры юга страны.

Удары по Новороссийску - подробности

Как сообщал УНИАН, это уже не первый удар по этому нефтяному терминалу.

В частности, в ноябре 2025 года украинские дроны атаковали порт Новороссийск в РФ, после удара вспыхнул масштабный пожар на нефтяном терминале.

Под ударом был "Шесхарис" – крупный экспортный нефтяной терминал, который является конечной точкой трубопроводов компании "Транснефть". Это стратегически важный узел для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.

По данным местного оперштаба, в результате атаки повреждены нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и береговые сооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: