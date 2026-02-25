'Удары по России не прекратятся': генерал-лейтенант высказался о демарше США

Киев корректирует стратегию уничтожения вражеской логистики, адаптируясь к ограничениям со стороны союзников и защищая собственные интересы в области безопасности.

Последние заявления США о нежелательных ударах по российским НПЗ из-за опасений роста мировых цен на нефть и "демарш" по поводу атак на объекты в Новороссийске вызвали резонанс. Свое видение ситуации в эфире Киев24 высказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, подчеркнув, что Украина вынуждена балансировать между стратегическими целями и отношениями с партнерами.

"Интересы Украины в этой войне идут отдельно, к сожалению, от интересов союзников. Сколько союзников, столько и интересов", – высказался он

По словам Романенко, несмотря на критику со стороны Вашингтона, Киев не собирается прекращать демилитаризацию российского топливного сектора. Однако стратегия ударов претерпевает коррективы: теперь цели будут выбирать еще тщательнее, чтобы исключить любые риски для активов западных партнеров

"Я думаю, что будет продолжаться нанесение ударов по всему, что связано с топливными материалами. Но будем наносить удары более четко, чтобы это не касалось американского бизнеса", – прокомментировал генерал-лейтенант.

Он также акцентировал внимание на показательном контрасте: США по-разному реагируют на повреждение своих объектов в России и в Украине, где американские мощности постоянно оказываются под прицелом российских ракет.

По его мнению, такая позиция партнеров – это "элемент давления на Украину".

Демарш США – что известно

Ранее УНИАН писал, что США выразили демарш Украине из-за атаки беспилотников на российский нефтяной объект в Новороссийске. Удары затронули американские экономические интересы, в частности инвестиции компании Chevron в Казахстане. Из-за повреждения инфраструктуры трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума существенно сократился экспорт казахстанской нефти в Черное море.

Нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске был целью украинских атак в ночь на 14 ноября 2025 года – тогда Силы обороны ракетами "Нептун" также поразили пункт базирования кораблей РФ, инфраструктуру порта, а также установку ЗРК С-400 и склад ракет.

Еще один успешный удар ВСУ был 25 ноября 2025 года - тогда сообщалось, что Силы обороны поразили нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске и Туапсинский НПЗ. В частности, в Новороссийске под удар попали нефтяные стендеры, а на объектах зафиксировали многочисленные взрывы.

