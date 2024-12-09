Только благодаря силе удастся положить конец преступной войне России.

В затяжной войне России против Украины виновата в том числе и политика США, которая смогла убедить страну-агрессора, что Западу не хватает решимости. Такое мнение на страницах издания Politico высказал академический директор Амстердамского университета, бывший чиновник правительства США Эндрю Чахоян.

Он критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена, в частности попытки разорваться между страхом перед победой Украины и страхом перед ее потерей, а также недостаточную военную поддержку:

"При президенте Джо Байдене США рассматривали реваншизм Москвы как кризис, которым нужно управлять, а не как войну, которую нужно выиграть, предлагая поддержку, чтобы Украина могла бороться, но которая никогда не была достаточной, чтобы изгнать захватчиков".

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По мнению бывшего чиновника правительства США, ошибки Америки начались не в 2022 году и не в 2014-м, когда Россия аннексировала Крым. Он пишет:

"Более свежие примеры (ошибок, - ред.) включают вторжение в Грузию в 2008 году, которое осталось без ответа; сбитие рейса MH17, которое было преуменьшено; и поддержка Москвой сирийского диктатора Башара Асада в 2015 году, которая осталась безнаказанной".

По словам Чахояна, каждая из этих неудач укрепила убеждение России, что Западу не хватает решимости. Аналитик объясняет:

"Россию, как показывает история, сдерживает сила и подбадривает слабость. Она питается страхом и нерешительностью противника. И хотя Москва несет полную ответственность за развязывание этой катастрофической войны, модель ошибок западной политики позволила ее амбициям выйти из-под контроля".

В связи с этим Чахоян вспоминает обещание новоизбранного президента США Дональда Трампа, который говорил: "Вместе мы обеспечим мир силой и сделаем Америку и мир снова безопасными!".

Аналитик констатирует: "Сила, использованная мудро и решительно, - это именно то, что понадобится, чтобы оттянуть мир от края пропасти, восстановить сдерживание и положить конец преступной войне России".

Последние новости о войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в субботу, 7 декабря, в Париже. После этой встречи Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить соглашение о прекращении огня и начать переговоры.

Также он озвучил потери Украины и России в войне. По словам Трампа, Россия потеряла 700 000 человек, Украина - 400 000.

Зеленский же сообщил, что Украина с начала войны потеряла 43 тысячи защитников погибшими и 370 тысяч ранеными.

Президент Украины 9 декабря подтвердил, что он обсуждал с Трампом в Париже замораживание войны.

Между тем Россия продолжает эскалацию, и только этой осенью вражеская армия выпустила по территории Украины 6000 дронов и ракет - это в четыре раза больше, чем прошлой осенью.

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