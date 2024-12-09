В затяжной войне России против Украины виновата в том числе и политика США, которая смогла убедить страну-агрессора, что Западу не хватает решимости. Такое мнение на страницах издания Politico высказал академический директор Амстердамского университета, бывший чиновник правительства США Эндрю Чахоян.
Он критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена, в частности попытки разорваться между страхом перед победой Украины и страхом перед ее потерей, а также недостаточную военную поддержку:
"При президенте Джо Байдене США рассматривали реваншизм Москвы как кризис, которым нужно управлять, а не как войну, которую нужно выиграть, предлагая поддержку, чтобы Украина могла бороться, но которая никогда не была достаточной, чтобы изгнать захватчиков".
По мнению бывшего чиновника правительства США, ошибки Америки начались не в 2022 году и не в 2014-м, когда Россия аннексировала Крым. Он пишет:
"Более свежие примеры (ошибок, - ред.) включают вторжение в Грузию в 2008 году, которое осталось без ответа; сбитие рейса MH17, которое было преуменьшено; и поддержка Москвой сирийского диктатора Башара Асада в 2015 году, которая осталась безнаказанной".
По словам Чахояна, каждая из этих неудач укрепила убеждение России, что Западу не хватает решимости. Аналитик объясняет:
"Россию, как показывает история, сдерживает сила и подбадривает слабость. Она питается страхом и нерешительностью противника. И хотя Москва несет полную ответственность за развязывание этой катастрофической войны, модель ошибок западной политики позволила ее амбициям выйти из-под контроля".
В связи с этим Чахоян вспоминает обещание новоизбранного президента США Дональда Трампа, который говорил: "Вместе мы обеспечим мир силой и сделаем Америку и мир снова безопасными!".
Аналитик констатирует: "Сила, использованная мудро и решительно, - это именно то, что понадобится, чтобы оттянуть мир от края пропасти, восстановить сдерживание и положить конец преступной войне России".
Последние новости о войне в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в субботу, 7 декабря, в Париже. После этой встречи Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить соглашение о прекращении огня и начать переговоры.
Также он озвучил потери Украины и России в войне. По словам Трампа, Россия потеряла 700 000 человек, Украина - 400 000.
Зеленский же сообщил, что Украина с начала войны потеряла 43 тысячи защитников погибшими и 370 тысяч ранеными.
Президент Украины 9 декабря подтвердил, что он обсуждал с Трампом в Париже замораживание войны.
Между тем Россия продолжает эскалацию, и только этой осенью вражеская армия выпустила по территории Украины 6000 дронов и ракет - это в четыре раза больше, чем прошлой осенью.