Информация об удачном применении украинских ракетных комплексов появляется, когда кейс приобретает значительную огласку.

Украинские "Нептуны" более 50 раз ударили по врагу в прошлом году, но об этом не всегда сообщают. Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE.

"Нашего "Нептуна" с той стороны действительно боятся, и не зря. В прошлом году - более 50 поражений", - отметил он.

По словам Плетенчука, обычно информация в соцсетях об удачном применении украинских ракетных комплексов появляется, когда кейс приобретает значительную огласку.

Видео дня

Он также добавил, что боевое применение "Нептунов" демонстрирует успешные результаты. ВМС ВСУ - единственный пользователь этой системы.

Применение "Нептунов" - последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в Брянской области РФ был поражен "Карачевский завод "Электродеталь", который специализируется на производстве электрических соединителей и коннекторов - базовых элементов для военной техники.

Как считают эксперты, вероятно, сейчас для поражения цели применялась обычная версия ракеты "Нептун", предназначенная для удара по наземным объектам, а не "длинный" вариант с радиусом до 1000 км. Карачев находится примерно в 120 км от границы с Украиной, поэтому стандартная конфигурация ракеты вполне подходит для такой задачи.

Вас также могут заинтересовать новости: