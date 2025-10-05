За время войны в Украине уже создали две полноценные дальнобойные крылатые ракеты.

После обнародования официальных характеристик ракеты РК360Л комплекса "Нептун-Д" ("Длинный Нептун") аналитики получили возможность сравнить эту украинскую ракету с единственной дальнобойной крылатой ракетой, производимой в европейском сегменте НАТО. Речь идет о MdCN (Missile de Croisière Naval), или NCM (Naval Cruise Missile) от конгломерата MDBA. Об этом говорится в статье Defense Express.

Так, украинская РК360Л имеет дальность 1000 км, и вес боевой части в 260 кг. Французская MdCN также имеет дальность полета в 1000 км, ее боевая часть, по разным источникам, составляет 250-300 кг.

Точной информации о системах наведения и точности по обеим ракетам нет. Однако аналитики отмечают, что у MdCN она скорее всего аналогична или основана на системе с крылатой ракеты SCALP. В то же время решения, которые использованы в "Нептуне" точно позволяют поражать объекты на территории РФ, например, завод "Электродеталь" в Карачеве, отмечают аналитики.

Видео дня

По уровню малозаметности ракеты сопоставимы. MdCN имеет классический фюзеляж круглого сечения, без стелс-форм, у РК360Л также нет стелс-корпуса, однако общая эффективная площадь рассеивания может быть больше из-за Х-образных крыльев.

Стоимость обеих ракет неизвестна, как и технологические циклы их производства. Однако скорее всего, стоимость украинской крылатой ракеты меньше, а технологический цикл короче, отмечают аналитики.

При этом они подчеркивают: между ракетами есть одна фундаментальная разница.

"Нептун" - это крылатая ракета наземного базирования, с запуском из транспортно-пускового контейнера, который размещается на мобильной пусковой, а MdCN - морского, под универсальные пусковые ячейки A70 Sylver.

"А вот на то, чтобы поставить MdCN на наземную пусковую и создать LCM (Land Cruise Missile), во французском сегменте MDBA хотят время до 2028 года", - отмечают в Defense Express, добавляя, что пока этот проект в Европе не имеет активного воплощения.

Длинный Нептун - новости

Как писал ранее УНИАН, еще в марте 2025 года стало известно, что новая ракета "Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявлял, дальность удара ракеты - тысяча километров.

В августе в Украине впервые официально показали ракету Р-360 "Нептун", известную под неофициальным названием "Длинный Нептун". А в начале октября стали известны официальные параметры обновленной версии ракеты - РК360Л.

Вас также могут заинтересовать новости: