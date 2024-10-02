Кроме "Шахедов", Россия использует по крайней мере три других типа БПЛА, некоторые из них поставляются напрямую из Китая.

Атаки России на Украину с использованием беспилотников достигли новой интенсивности - в сентябре Россия запустила более чем 1300 дальнобойных БПЛА "Шахед", что намного больше, чем в любой предыдущий месяц. И, как пишет аналитик Forbes Дэвид Гэмблинг, постоянное большое количество атак БПЛА свидетельствует о том, что предстоящая зима в Украине будет наиболее тяжелой.

При этом, как пишет аналитик, все больше признаков того, что кроме разработанных в Иране "Шахедов" Россия использует по крайней мере три других типа, некоторые из которых поставляются напрямую из Китая.

Shahed-136 - основной дрон для атаки

Основой атаки является Shahed-136, известный в России как "Герань-2" - ударный беспилотник, разработанный Ираном, с размахом крыльев семь футов, боеголовкой весом около 100 фунтов и дальностью полета более 600 миль. Shahed медленнее, менее мощный и его легче сбивать, чем традиционные крылатые ракеты, но он стоит намного дешевле и может производиться в больших масштабах.

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При этом Россия постоянно модифицирует базовый Shahed. Новые версии имеют как минимум три типа боеголовок, а некоторые оснащены модемами 4G, которые взаимодействуют через украинскую сеть сотовой связи; совсем недавно был обнаружен Shahed со связью Starlink. Их также с недавнего времени начали покрывать черной краской, чтобы сделать менее заметными ночью.

Согласно оценке Wall Street Journal, Россия намерена производить 500 "Шахедов" в месяц. Однако количество запускаемых сейчас беспилотников предполагает, что теперь задействованы и другие типы.

Беспилотники Italmas

Это несколько типов беспилотников, производства компании Aersocan. "Изделие 54" - барражирующий боеприпас с дальностью полета более 200 километров. Product 52 и Product 53 - две версии тактического дрона-камикадзе Lancet, и Product 55 — "помехоустойчивый" камикадзе FPV.

К концу 2023 года российские СМИ сообщили о применении новых дронов, хотя это не было подтверждено.

Gerbera - младшая сестра Shahed

Изображения еще одного нового российского дрона появились в социальных сетях в июле. Он также меньше Shahed и имеет другую конфигурацию. По данным россиян, новый беспилотник называется Gerbera и может выполнять разведывательные или отвлекающие миссии в дополнение к атакам камикадзе. Учитывая, что Gerbera был сбит недалеко от Киева, он может пролететь как минимум несколько сотен километров. Украинские источники предполагают, что основная роль Gerbera — отвлекающий маневр.

Garpiya-3: сделано в Китае

Самый тревожный новый беспилотник - "Гарпия-3", отмечает аналитик. Согласно сообщению Reuters, Garpiya-3 был разработан дочерней компанией российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей" и имеет дальность полета около 2000 км с боеголовкой весом 50 кг. По данным Reuters, Garpiya-3 не просто использует китайские компоненты, но и будет производиться на заводе в Китае.

"Если Китай действительно использует свои промышленные мощности беспилотников для поставок России стратегического оружия, то количество беспилотников будет ограничено только способностью России платить за них", - отмечает Гэмблинг.

Зима близко

Украина успешно отбивает атаки 400–600 "Шахедов" в месяц, однако отбивать вдвое или втрое большее количество с сокращающимися запасами ракет класса "земля-воздух" будет более сложной задачей.

Кроме того, отмечает аналитик, для украинских защитников очень важна способность определять меньшие Gerbera и Italmas, чтобы сосредоточить свои усилия на реальной угрозе. И если новые перехватчики FPV, которые были эффективны против российских разведывательных беспилотников, окажутся эффективными против Shahed, они изменят правила игры.

Сколько "шахедов" использовала Россия для атаки

Сентябрь 2024 года стал первым месяцем, когда враг выпускал ударные дроны типа "шахед" каждый день - всего было выпущено 1339 ударных беспилотников. В среднем россияне запускали по 44 "шахеда" ежедневно. Из их числа 1107 дронов было сбито, определенная часть подавлена с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Institute for Science and International Security сообщил, что производство дронов-камикадзе "Shahed-136" в особой экономической зоне Алабуга достигло шести тысяч единиц.

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