Авиаэксперт Криволап отметил, что "шахеды" уничтожать станет сложнее.

Силы обороны Украины должны готовиться к тому, что враг будет выпускать больше беспилотников типа "шахед", и их, вероятно, сложнее будет сбивать.

Об этом заявил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап в эфире Radio NV. "Примерно в октябре 2023 году россияне должны были перейти на полное производство "шахедов", и до мая 2025 года изготовить 6 тыс. И тогда у них темп производства должен был быть на уровне 250 "шахедов" в месяц. Но мы видим очень серьезный рост этого количества", - сказал он.

По его словам, завод в Ижевске становится центром развития производства дронов.

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"Это предприятие выпускает ЗРК "Тор", занимается системами наведения БУКа, модернизирует БУК, имеет свое производство композиционных материалов, тубусы и контейнеры для ракет. То есть достаточно серьезное и профессиональное предприятие... Они провели испытания, и думаю, подбирали наиболее дешевую комплектацию, чтобы выполнять те задачи, которые сейчас ставит Минобороны. Это повышение способности борьбы со средствами РЭБ, чтобы появились дополнительные линии связи, чтобы можно было "шахед" использовать в качестве разведчика. Эти сообщения о Старлинке (на "шахеде") именно об этом. И (поставлена задача) увеличить боевую часть. Они не пытаются сделать его дальность на 3-5 тыс. км, понимают, что 1,5-2 тыс. км хватает", - пояснил эксперт.

Криволап отметил, что к этому мы должны готовиться - "шахеты" станут большей проблемой", их сложнее будет сбить.

"Они учатся, развиваются. Нам нужно понимать это и перевооружать наши мобильные огневые группы или более серьезным ЗРК, или артиллерийско-стрелковыми средствами... То количество "шахедов", которое было в сентябре (более 1300 было выпущено), возможно, было и минимальное. Не буду очень удивлен, если в октябре мы будем иметь большее количество. Потому что "шахед" это очень простое изделие, его нужно ставить на серию. А именно завод в Ижевске способен выпускать серийную продукцию в большом количестве", - рассказал эксперт.

Сколько "шахедов" использует Россия

Сентябрь 2024 года стал первым с начала полномасштабной войны РФ против Украины месяцем, когда враг выпускал ударные дроны типа "шахед" каждый день.

Всего в сентябре противник выпустил по Украине 1339 ударных беспилотников. Из этого числа 1107 дронов было сбито, определенная часть подавлена с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В среднем россияне запускали по 44 "шахеды" ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72.

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