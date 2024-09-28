ОЭЗ "Алабуга" произвела уже более 6000 на конец августа 2024 года.

РФ значительно нарастила производство беспилотников Shahed-136. В частности, в ОЭЗ "Алабуга" производство этих дронов достигло 6 тысяч единиц – на год раньше запланированного.

Как пишет Institute for Science and International Security, АО "Алабуга", в начале 2023 года заключил с Ираном контракт на франшизу на сумму 1,75 млрд долларов на поставку 6000 беспилотников для российской армии к сентябрю 2025 года.

"Данные о российских запусках беспилотников "Шахед", собранные украинскими военными, указывают на то, что "Алабуга" опережает свой производственный график и уже поставила около 4500 из обещанных 6000 беспилотников по состоянию на конец апреля 2024 года и более 6000 к концу августа 2024 года", - говорится в отчете.

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Отмечается, что "Алабуга" достигла годового темпа производства примерно в 4700 беспилотников в год и может выполнить свое обязательство по поставке 6000 беспилотников российской армии на год раньше, примерно к концу августа 2024 года. Если она продолжит закупать все необходимые субкомпоненты из-за рубежа, то может поставить дополнительно 4700 беспилотников к сентябрю 2025 года, считают аналитики.

Сколько "Шахедов" РФ запускает по Украине

Также аналитики отмечают увеличение среднего ежедневнеого количества дронов, которые РФ запускает по Украине. Так, с апреля 2023 года по сентябрь 2023 года в каждой атаке в среднем использовалось 14 дронов Shahed, но затем с сентября 2023 года по август 2024 года среднее значение увеличилось до 21 дрона на атаку.

Согласно отчету, количество атак РФ с использованием беспилотников снизилось в период с апреля по июль 2024 года. В этот же период "Алабуга" производила меньше беспилотников в среднем каждый месяц - по сравнению с 410 в месяц с января 2024 года по апрель 2024 года количество упало до примерно 371 беспилотника в месяц с мая 2024 года по июль 2024 года.

"Это падение могло быть связано с накоплением беспилотников для последующего использования, возможностью снижения спроса со стороны российских военных из-за смены приоритетов и экономических ограничений, сбоями или сокращениями производства на заводе "Алабуга" или меньшими, чем хотелось бы, запасами импортных материалов из-за трудностей с получением критически важных компонентов из-за рубежа", - отмечают в ISIS.

В то же время данные за август 2024 года (и предварительные данные за сентябрь) показывают резкое увеличение количества запусков. В период с 1 по 31 августа 2024 года Россия запустила 790 "Шахедов" против Украины, что почти вдвое больше, чем 426, запущенных за тот же период в июле 2024 года. В период с 1 по 26 сентября 2024 года, по данным Украины, Россия запустила 1131 "Шахед" против Украины, что почти втрое больше, чем 426, запущенных за аналогичный период в июле 2024 года.

Украина эффективно перехватывает большое количество дронов Shahed. В период с апреля 2023 года по конец августа 2024 года Украина поддерживала средний уровень перехвата примерно в 86 процентов.

В то же время, несмотря на впечатляющие результаты Украины в перехвате российских беспилотников Shahed, за весь оцениваемый период времени около 14 процентов сумели преодолеть оборону, что составляет не менее 878 беспилотников Shahed.

"Недостатком российской стратегии, но успехом для Украины и Запада, является то, что России необходимо запустить 100 беспилотников Shahed 136, чтобы в среднем 14 из них поразили свои цели… Эти высокие показатели потерь означают, что "Алабуга" должна поддерживать высокий уровень производства и приобретать гораздо большее количество электроники и других компонентов из-за рубежа", - подытоживают аналитики.

Также они отмечают, что усиление мер по блокированию экспорта компоненотв, необходимых для "Шахедов" может привести к снижению числа успешных атак.

Атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 28 сентября враг запустил ракеты, а также 73 "Шахеда" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, мыс Чауда - Крым. Во время воздушной атаки Силам ПВО удалось сбить 2 управляемые авиационные ракеты X-59/69 и 69 ударных БпЛА типа "Shahed".

26 сентября Россия атаковала дронами станцию "Укрзализныци" в Сумской области. В результате этого был ранен один работник вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности, работника военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку.

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