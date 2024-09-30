Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября.

Сентябрь 2024 года стал первым с начала полномасштабной войны РФ против Украины месяцем, когда враг выпускал ударные дроны типа "шахед" каждый день.

Об этом пишет АрмияInform со ссылкой на проанализированные данные от Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что всего в сентябре противник выпустил по Украине 1339 ударных беспилотников. Из этого числа 1107 дронов было сбито, определенная часть подавлена с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"В среднем россияне запускали по 44 "шахеда" ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября – 72. В сентябре не было ни одного дня без пусков "шахедов", – пишет издание.

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Атаки РФ по Украине "шахедами"

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный предупредил, что российские оккупанты накопили довольно большое количество ударных беспилотников типа "шахед". Украинцам стоит быть готовыми к массированным атакам. По словам Нарожного, наивысший приоритет для врага имеют объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что РФ значительно нарастила производство беспилотников Shahed-136. Так, на предприятии "Алабуга" производство этих дронов достигло 6 тысяч единиц. И этих показателей там достигли на год раньше запланированного.

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