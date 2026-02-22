У оккупантов тихая истерика после потери Starlink: Трегубов высмеял новую схему связи РФ

Единственное средство, которое придумали россияне, - это построение т. н. Wi-Fi-мостов, но и с этим не все в порядке, говорит он.

Из-за блокировки терминалов Starlink система управления для российских войск разрушилась, а та альтернатива, которую они придумали, имеет немалые риски. Об этом спикер Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире канала Киев24.

По его словам, Starlink хорош тем, что в условиях войны его можно взять с собой куда угодно, главное - хорошо замаскировать. И тогда будет стабильный интернет и стабильная связь в любой точке.

"И у россиян эта возможность также была. Это означало, что их командиры могли связываться напрямую с самым передовым в режиме реального времени. Сейчас этой возможности нет. А поскольку они уже привыкли на нее полагаться, а у нас эта возможность осталась, то у них тихая истерика, и я могу их понять. Я могу поставить себя на их место, прикинуть, что было бы у нас, если бы такое произошло, какой бы это был ужас", - отметил спикер.

Он пояснил, что теперь россияне пытаются компенсировать эту потерю, и единственное средство, которое они придумали, - это построение т. н. Wi-Fi-мостов.

"Представьте, что вы у себя дома проводите Wi-Fi, но ставите один роутер, за ним другой роутер, а за ним еще один... И вайфаями вот так, только более мощными, пытаетесь построить такую сеть", - говорит Трегубов.

Но, отметил он, для этого, во-первых, нужны мощные передатчики, во-вторых - высокие вышки, на которые необходимо забираться, чтобы установить передатчик:

"А в тот момент, когда ты лезешь на эту высокую вышку, к тебе прилетает дружественный украинский дрон... с очевидным, собственно, результатом".

Отключение Starlink для россиян: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что отключение Starlink уменьшило удары российскими дронами-камикадзе на Запорожском направлении. Он подтвердил, что у врага после отключения терминалов даже были случаи "френдли файер", то есть удары по своим.

Издание New York Post писало, что на фоне блокировки Starlink потери России в личном составе достигли самого высокого уровня за все время полномасштабного вторжения. Также отмечалось, что это повлияло и на системы связи, затронуло самые элементарные инструменты, необходимые для войны.

Между тем сами россияне утверждают, что блокировка ничего не изменила. В частности, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил: "Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника".

