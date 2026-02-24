Тысяча смертей ежедневно: цена войны для России становится катастрофической, - The Economist

Россия теряет солдат быстрее, чем может их вербовать, отмечают аналитики издания.

Четыре года после начала полномасштабного вторжения в Украину, "специальная военная операция" Владимира Путина принесла России огромные потери без значительного захвата территорий.

По данным The Economist, суммарные российские потери составляют от 1,1 до 1,4 миллиона человек, из которых 230–430 тысяч погибли. Это означает, что каждый 25-й российский мужчина в возрасте от 18 до 49 лет мог быть убит или серьезно ранен.

Украина потеряла меньше в абсолютных цифрах – примерно 600 000 военных, из которых 100–140 тысяч погибших, но как доля населения это даже больше: эквивалентно каждому 16-му мужчине в возрасте 18–49 лет.

Видео дня

Модель также показывает, что Россия сейчас теряет около 1000 солдат ежедневно, а за последний год потери могли сравняться с суммарными потерями первых трех лет. Несмотря на это, Москва захватила только 0,83% территории Украины в 2025 году – наибольшее годовое изменение с начала войны. Ни один крупный город не пал после Мариуполя, а те, что подверглись оккупации, как Авдеевка и Бахмут, были практически разрушены до поднятия российского флага.

"Россия теряет больше людей, чем может завербовать. А зачем? По нашим расчетам, Россия захватила лишь 0,83% территории Украины в 2025 году, и эта небольшая часть является самым большим годовым изменением с начала войны. Ни один крупный город не пал со времен Мариуполя в мае 2022 года. Те города, которые пали, такие как Авдеевка и Бахмут, были превращены в руины задолго до того, как был поднят российский флаг. Путин все еще надеется, что у Украины первой закончатся люди и материалы. Он продолжает неправильно оценивать своего оппонента", - подытожило издание.

Потери России - последние новости

По данным западных разведок, российская армия впервые с начала полномасштабной войны против Украины в течение трех месяцев подряд теряет больше солдат, чем привлекает в войска.

Как пишет геополитический обозреватель Politico Джейми Деттмер, российская война в Украине за четыре года превратилась в изнурительный конфликт, который Путин ведет по принципу, схожему с методом вымышленного персонажа Чарльза Диккенса Уилкинса Микобера: "что-то обязательно случится". Об этом пишет журналист, геополитический обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Вас также могут заинтересовать новости: