ВСУ подтвердили контрнаступательную операцию на одном из направлений: освобождено более 300 кв. км

С начала операции было освобождено более 300 квадратных километров территории.

Десантно-штурмовые войска ВСУ подтвердили, что проводят контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что ключевой задачей украинских защитников является срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, а также разгром группировки войск противника и вытеснение его за пределы административной границы Днепропетровской области.

"Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и успешно проводят наступательные действия", – отметили в ДШВ.

Видео дня

Там добавили, что ситуация крайне динамична, поскольку войска РФ цепляются за каждый метр захваченной территории. Для этого они используют все имеющиеся ресурсы, как человеческие, так и технические. Несмотря на это, украинские подразделения выполняют поставленные задачи

"С началом операции группировкой ДШВ совместно со смежными подразделениями восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км. (зачищено от ДРГ противника) над восемью населенными пунктами. Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно", – добавили в ДШВ.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее об успехах Сил обороны Украины в Днепропетровской области сообщили и аналитики DeepState. Отмечалось, что украинские защитники отбросили противника вблизи Калиновского и в Терновом. В то же время РФ продолжает давить на Донецкой области, продвинувшись в районе Покровска и Свято-Покровска.

Успехи Сил обороны на юге подтвердил и офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук. По его словам, украинские защитники продвинулись в районах населенных пунктов Павловка, Успеновка и Тернуватое Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: