Всего военные планировали приобрести от трех до пяти дивизионов.

В Украине начались ходовые испытания первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса "Нептун".

Об этом пишет Defense Express.

Во время тестов проверили работу гидравлики установки и ее аутригеров в зимних полевых условиях.

На опубликованные кадры попал момент перевода пусковой установки УСПУ-360 в боевое положение.

Передача на первый дивизион (со 19 спецмашин и с 72 крылатых ракет Р-360) наземного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" украинским бойцам запланирована на первый квартал 2022 года.

Серийная версия будет размещена на чешской платформе Tatra.

Издание отмечает, что в конце декабря 2021 года также стало известно о намерениях МО профинансировать изготовление второго дивизиона "Нептун".

Всего военные планировали приобрести от трех до пяти дивизионов.

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