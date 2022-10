В то же время ядерный кризис по-прежнему считают крайне маловероятным.

Западные чиновники тайно разрабатывают план действий на случай ядерного удара России по Украине. Правительства намерены предотвратить хаос и панику в своих странах.

Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник.

Официальные лица западных стран на международном уровне пересматривают планы оказания экстренной поддержки и успокоения населения, опасающегося ядерной эскалации. По словам инсайдера, это "благоразумное планирование целого ряда возможных сценариев". Впрочем, на Западе считают маловероятным ядерный кризис.

Как отмечает газета, кампании по информированию общественности и школьные учения о том, как выжить в ядерной войне, были характерными для времен холодной войны. Речь идет о кампании "Пригнись и накройся" ("Duck and Cover") в США в 1950-х годах, кампанию "Защитить и выжить" ("Protect and Survive") в Великобритании в конце 1970-х и о компании "У каждого есть шанс" ("Everyone has a chance") в Западной Германии в начале 1960-х годов.

Кейт Хадсон, генеральная секретарша Кампании за ядерное разоружение, заявила, что нынешнее "благоразумное планирование" происходит от кампании "Защитить и выжить".

Ядерные угрозы Путина-что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил применить ядерным оружием.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке предполагают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями" если Путин на это решится.

В Институте изучения войны считают, что есть два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием, если Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.

