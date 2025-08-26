УНИАН подготовил подборку лучших новых фильмов этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главной премьерой этой недели в кинотеатрах Украины станет новый мощный документальный фильм от оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", который уже успел получить положительные отзывы международных критиков.

Также на больших экранах можно будет посмотреть сатирическую комедию "Роузы" с Оливией Колман и Бенедиктом Камбербэтчем, параноидальный триллер "Оператор" с Лили Джеймс и Ризом Ахмедом, хоррор "Присутствие" от Стивена Содерберга, черную комедию "Токсичный мститель" с Питером Динклэйджем и еще несколько новинок.

Кроме того, в конце недели в столице пройдет кинофестиваль Soundtrack: Ukraine, посвященный музыке в украинском кино.

Тем временем, онлайн на Netflix станет доступна криминальная комедия "Клуб убийств по четвергам" от создателя культового "Один дома" Криса Коламбуса.

Подробнее обо всех новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

2000 метров до Андреевки

2000 Meters to Andriivka (Украина, 2025, документальный/военный)

Первый в истории независимой Украины лауреат "Оскара" Мстислав Чернов возвращается с новым мощным документальным фильмом о полномасштабной российской войне на нашей земле.

На этот раз режиссер рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом военными ВСУ и, непосредственно, 3-й отдельной штурмовой бригадой. В новой ленте Чернов и его коллега, фотограф Associated Press Александр Бабенко, направляют камеры на украинских военных и поражают изображением жизни в окопах.

Мировая премьера фильма состоялась в начале 2025 года в рамках американского кинофестиваля независимого кино "Сандэнс", где Чернов был отмечен призом за лучшую режиссуру. Тем временем, на украинском фестивале Docudays UA, который проходил в июне 2025 года, лента победила сразу в трех категориях: основном конкурсе "Docu / Мир", номинации "Rights Now!" от правозащитного жюри, а также в зрительском голосовании.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 88 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Уже известно, что лента будет бороться за право представлять Украину на "Оскар-2026".



Роузы

The Roses (США, Великобритания, 2025, комедия/драма)

Главные герои фильма – супруги Айви и Тео Роуз, чья жизнь, на первый взгляд, идеальна: успешная карьера, счастливый брак, замечательные дети. Но за фасадом этой безупречной семейной идиллии зреет буря. В то время как профессиональная жизнь Тео стремительно идет на спад, амбиции Айви только набирают обороты. То, что казалось партнерством, постепенно превращается в арену молчаливого противостояния, где накопленные обиды, ревность и соперничество становятся взрывоопасной смесью.

Лента снята по мотивам романа "Война супругов Роуз" 1981 года американского писателя Уоррена Адлера. Книга уже была экранизирована в 1989 году – тогда в одноименном фильме авторства актера Дэнни Дэвито главные роли, кроме него самого, сыграли тогдашние топ-звезды Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер.

В новой экранизации главные роли достались британским кинозвездам Оливии Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Отец", "Вонка") и Бенедикту Камбербэтчу ("Доктор Стрэндж", "Власть пса", "Игра в имитацию", сериал "Шерлок").

Также в фильме задействованы Энди Семберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс"), Кейт МакКиннон ("Барби", "Охотники за привидениями"), Эллисон Дженни ("Я, Тоня", "Сенсация"), Шути Гатва ("Барби", сериал "Доктор Кто"), Джейми Деметриу ("Круэлла", сериал "Дрянь") и другие.

Снял фильм американский режиссер Джей Роуч ("Остин Паверс", "Знакомство с Факерами"), а сценарий к нему написал известный австралийский драматург Тони Макнамара ("Фаворитка", "Круэлла", "Бедные-несчастные").

Сейчас на Rotten Tomatoes фильм имеет 67% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".



Оператор

Relay (США, 2024, триллер/экшн)

В центре сюжета этого напряженного фильма – таинственный мужчина по имени Том, который появляется тогда, когда влиятельным корпорациям или правительственным структурам грозит разоблачение. Он – теневой посредник, который заметает следы, и одновременно – последний шанс для тех, кто перешел дорогу сильным мира сего. Его методы точны, а планы – безупречны. Но на этот раз все идет не так. Молодая женщина по имени Сара, разоблачительница фармацевтического гиганта, имеет секрет, за который ее готовы уничтожить. Чтобы спастись, ей придется полностью довериться Тому. Но кто на самом деле держит все под контролем?

Главные роли в фильме сыграли Лили Джеймс ("Золушка", "На драйве", "Темные времена", "Железный коготь", сериал "Пэм и Томми") и лауреат "Оскара" Риз Ахмед ("Бунтарь Один. Звездные Войны. История", "Веном", "Звук металла", "Финикийская схема").

Также в ленте задействованы Сэм Уортингтон (франшиза "Аватар", "Терминатор: Спасение придет", "Гнев титанов"), Уилла Фицджеральд ("Преследователь", сериалы "Ричер", "Падение дома Ашеров") и Виктор Гарбер ("Арго", "Сикарио", сериалы "Шпионка", "Легенды завтрашнего дня").

Снял фильм шотландский режиссер Дэвид Маккензи ("Молодой Адам", "Последняя любовь на Земле", "Любой ценой", "Король вне закона").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 91% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Потустороннее

Presence (США, 2024, ужасы)

Этот леденящий душу фильм, чье название дословно переводится как "Присутствие", рассказывает об обычной семье – мама, папа, сын и дочь, которые переезжают в новый дом. Но у всех них есть свои секреты: мать проворачивает что-то нелегальное на работе, папа думает развестись, сын издевается над одноклассницей, а дочь – в депрессии из-за смерти подруги. Тем временем, в доме есть призрак, и у него тоже есть проблемы – он что-то знает, но вмешиваться в жизнь живых не может.

Одну из главных ролей в фильме сыграла Люси Лью (франшизы "Ангелы Чарли", "Убить Билла", сериал "Элементарно").

Снял фильм культовый американский режиссер Стивена Содерберг ("Трилогия Оушена", франшиза "Супер Майк", "Сейчас", "Эрин Брокович", "Удача Логана", "Операция "Черный кейс").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть", но лишь 52% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Токсичный мститель

The Toxic Avenger (США, 2023, комедия/ужасы/фантастика/экшн)

Многострадальный ребут одноименного фильма от студии Troma 1984 года описывает события, разворачивающиеся в фантастическом мире вокруг человека по имени Уинстон – типичного слабака, который работает уборщиком в фитнес-клубе. Врачи обнаруживают у него смертельную болезнь, требующую дорогостоящего лечения, но его жадный работодатель отказывается платить. Устав ждать, Уинстон решает взять судьбу в собственные руки и ограбить компанию. Однако, во время попытки ограбления он попадает в яму с токсичными отходами, что меняет его навсегда. Он превращается в героя нового типа – Токсичного Мстителя. Теперь Токси должен стать спасителем и противостоять безжалостным корпоративным повелителям и коррумпированным силам, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу.

Главные роли в фильме сыграли Питер Динклэйдж ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Аферистка", "Мстители: Война бесконечности", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", сериал "Игра престолов"), Джейкоб Трембле ("Комната", "Доктор Сон", "Жизнь Чака"), Тейлор Пейдж ("Ма Рейни: Мать блюза", "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф."), Кевин Бейкон ("Коматозники", "Аполлон-13", "Таинственная река"), Элайджа Вуд (франшиза "Властелин колец") и другие.

Снял фильм американский режиссер Майкон Блэр ("Я больше не чувствую себя как дома в этом мире").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Охотники за сокровищами

Marius et les gardiens de la cité phocéenne / Marius & The Treasure Hunters (Франция, 2025, комедия/приключения/семейный)

Главный герой фильма – харизматичный, но немного жуликоватый экскурсовод Мариус, который зарабатывает на жизнь тем, что возит клиентов-туристов в своем панорамном автобусе. В тот день, когда машина ломается, а его маленький бизнес оказывается под угрозой, он встречает трех местных детей, которые утверждают, что нашли таинственную шкатулку с подсказками к спрятанному сокровищу. Они обращаются за помощью к Мариусу, ведь никто не знает город лучше него – и уже через мгновение все они отправляются в опасное путешествие, полное приключений, ведь теперь на них охотится местная банда, одержимая поисками мифического драгоценного камня.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов.

Обнаженная муза Пьера Боннара

Bonnard, Pierre et Marthe (Франция, Бельгия, 2023, драма/романтика/байопик)

Фильм описывает историю одного из величайших художников нашего времени – неоимпрессиониста Пьера Боннара, известного своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, неустанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены – их отношения были похожи на пламя, в котором один из них должен был сгореть.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Кинофестиваль Soundtrack: Ukraine

В Киеве с 28 по 31 августа пройдет кинофестиваль Soundtrack: Ukraine, посвященный музыке в украинском кино.

В рамках фестиваля будут представлены современные фильмы, посвященные теме войны, и уникальные ленты прошлых лет. Показы будут сопровождать концерты музыкальных коллективов и дискуссии кинокритиков, историков, музыковедов.

В частности, будут представлены последние фильмы известных современных украинских режиссеров: "Лента времени" Екатерины Горностай, "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова, "Песни земли, которая медленно горит" Ольги Журбы и другие.

Также зрителям будут продемонстрированы фильмы прошлых лет, посвященные теме Второй мировой войны, оцифрованные "Довженко-центром".

Клуб убийств по четвергам

The Thursday Murder Club (США, 2025, комедия/криминал)

Фильм, основанный на одноименном бестселлере британского ведущего и писателя Ричарда Османа, рассказывает о четверке бойких пенсионеров, которые любят раскрывать нераскрытые дела. Впрочем, их хобби приобрело неожиданный поворот, когда совсем рядом произошло убийство.

Главные роли в ленте сыграли Хелен Миррен ("Калигула", "Голда", франшиза "Форсаж"), Пирс Броснан (Джеймс Бонд в четырех фильмах серии), Бен Кингсли ("Список Шиндлера", "Остров проклятых", "Железный человек 3") и Селия Имри ("Горец", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня").

Также в фильме сыграли Дэвид Теннант (сериалы "Доктор Кто", "Джессика Джонс"), Джонатан Прайс ("Завтра не умрет никогда", сериал "Игра престолов"), Наоми Аки ("Моргни дважды", "Мики 17"), Том Эллис (сериал "Люцифер"), Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", сериал "Локи") и другие.

Режиссером новинки выступил легендарный Крис Коламбус – автор таких кинохитов, как "Один дома", "Гремлины", "Миссис Даутфайр", а также нескольких первых лент из франшизы о Гарри Поттере.

Фильм уже можно было посмотреть в отдельных кинотеатрах США в течение прошлой недели, но для широкой аудитории он станет доступен на Netflix с 28 августа 2025 года.

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм имеет 81% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 58 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы августа 2025 года – на этой неделе Netflix выпустит политический триллер "Заложник", а на Amazon стартует шпионский триллер "Список смертников: Темный волк".