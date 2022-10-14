Диктатор обвинил Польшу в ядерной эскалации.

Александр Лукашенко утверждает, что российский президент Владимир Путин не готовится наносить ядерный удар по Украине, в то же время в "провокациях" применить ядерное оружие обвинил Польшу.

Об этом говорилось в интервью Лукашенко американской телекомпании NBC.

"В том числе и президент Путин, и руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет... Россия владеет, это я точно знаю, самыми современными видами оружия. И не надо ядерного оружия. Россия справится без ядерного оружия", - заявил белорусский диктатор.

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Лукашенко утверждает, что к ядерной эскалации США якобы подталкивает Польша.

"Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия... Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас – США – на какие-то движения в плане ядерного оружия", – ответил Лукашенко.

Война - новости: как Россия использует Беларусь

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа.

Западные аналитики отмечают, что дополнительные силы ВС РФ в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

По состоянию на 13 октября украинские военные заявляли, что ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. В то же время для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают беларусские аналитики.

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