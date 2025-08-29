Компания Fire Point появилась несколько лет назад и сегодня является одним из главных подрядчиков Минобороны.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) начали расследовать деятельность компании Fire Point, которая известна своим дальнобойным оружием, в частности, новой ракетой "Фламинго". Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Kyiv Independent.

Журналисты отмечают, что до недавнего времени производитель был практически неизвестен за пределами оборонных кругов Украины. Несмотря на это, согласно документам, полученным Kyiv Independent, он является одним из крупнейших - если не крупнейшим - получателем бюджетных средств Минобороны на производство дронов.

Сама Fire Point в последние недели вела активную кампанию, продвигая свои ударные дроны FP-1 и крылатую ракету "Фламинго" в западных медиа. В публичных комментариях относительно этого оружия президент Владимир Зеленский назвал "Фламинго" самой успешной ракетой Украины.

Впрочем, НАБУ интересует не рекламная кампания, а возможные махинации с поставками компонентов. В рамках своего расследования специалисты проверяют подозрения относительно того, что Fire Point завышала стоимость своих комплектующих или количество дронов, которые она поставляет Силам обороны. Возможен вариант, когда оба вопроса расследуются одновременно.

На запрос журналистов представитель НАБУ отказался комментировать ситуацию, заявив, что ведомство не может обсуждать этот вопрос, "поскольку он касается тайны следствия".

В Fire Point подтвердили расследование, но отвергли обвинения и считают, что все основывается на слухах, распространенных оппонентами. Также, по их мнению, расследование - часть более широкой проверки системы оборонных закупок в Украине.

"Нет смысла искать тайны там, где их нет", - приводит Kyiv Independent слова технического директора Fire Point Ирины Терех.

В то же время, народный депутат Ярослав Железняк добавил, что данное расследование касается только дронов, и к ракете "Фламинго" у детективов нет вопросов.

"По моей информации расследования по ракетам нет... Слышал, что есть вопросы к дронам", - сообщил нардеп.

Согласно документам, которые есть у журналистов Kyiv Independent, компания в прошлом году продала государству дроны дальнего радиуса действия FP-1 на сумму 13,2 млрд грн (около 320 млн долларов). В то же время, Министерство обороны в целом потратило на дроны в 2024-м 43 млрд грн. Таким образом, доля Fire Point составила почти треть от этой суммы.

По словам Терех, в 2024 году компания продала около 2 тысяч дронов дальнего радиуса действия. Стоимость одного аппарата составляет примерно 55 тысяч долларов, что дало бы в сумме около 110 млн долларов продаж.

Стоит также сказать, что между 2023 и 2024 годами, доход компании вырос с 4 млн долларов до более 100 млн долларов, тогда как количество сотрудников Fire Point выросло с 18 человек в 2023 году до 2200 на сегодняшний день. В этом году компания планирует изготовить около 9000 дронов.

Один из источников сообщил, что в 2025 году компания должна получить более 1 млрд долларов по государственным контрактам. Как отметили в самой Fire Point, компания получает средства по так называемой "датской модели", когда европейское финансирование направляют в компанию через Министерство обороны.

Справка УНИАН. Fire Point - по данным из открытых источников, это украинская компания, работающая в сфере оборонных технологий. Ее основали после вторжения России в Украину.

В роли флагманских продуктов компании выступают БПЛА дальнего радиуса действия FP-1 и крылатая ракета FP-5 "Фламинго", которые предназначены для высокоточных ударов по целям, находящимся в глубоком тылу Российской Федерации.

На сегодня компания может производить 30 ракет "Фламинго" в месяц, а к октябрю планируют достичь отметки в 210 единиц в месяц.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, ракета "Фламинго" может оказать значительное влияние на ход боевых действий, поскольку ее дальность (до 3000 км) позволяет поражать около 90% предприятий ВПК России.

В то же время, западные специалисты отмечают, что ракета может быть по-настоящему эффективной только при определенных условиях. Речь идет, в частности, о защищенности целей, которая определяется уровнем противовоздушной обороны РФ и эффективностью действия ее истребительной авиации.

