Изменение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) является важным шагом для снижения долговой нагрузки на рынке и обеспечения стабильности расчетов. Об этом заявил Иван Юрик, член правления НЭК "Укрэнерго".

"Мы полностью поддерживаем это решение. Оно несколько отложено во времени. Оно является частью решения. Потому что не все ОСРы, крупнейшие наши должники вошли в этот список. Я понимаю, будет следующим этапом решение о других ОСРы по учету предыдущих периодов", - отметил он.

По словам Юрика, принятое решение позволит ОСРам направить ресурсы прежде всего на расчеты с НЭК "Укрэнерго".

"Мы приветствуем позицию ОСРов относительно приоритета направления на расчеты с нами", - подчеркнул он.

При этом полученные средства будут оставаться в энергорынке и будут направлены на поддержку производителей.

"Очевидно мы эти ресурсы не будем держать. Это не для НЭК Укрэнерго. Мы будем их давать другим участникам рынка для того, чтобы наполнять ликвидностью, в том числе генерацию, учитывая последние законодательные изменения", - подчеркнул Юрик.

Напомним, 3аборгованість ОСРов перед НЭК

"Укрэнерго" достигает 20 миллиардов гривен. По словам отраслевых экспертов, проблема долгов на энергорынке обострилась из-за падения потребления, разрушения энергетической инфраструктуры и роста инфляционных расходов.