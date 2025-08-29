Это не первый певец, которому не помогло замалчивание войны.

В России призывают отменить концерты лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова, если он не начнет помогать деньгами оккупационной армии, которая воюет против Украины.

Российский общественный деятель Виталий Бородин заявил, что просил музыканта "помочь фронту", но тот отказался. После этого он начал вменять ему дружбу с журналистом Александром Невзоровым, который покинул Россию, "тайную поддержку" певицы Аллы Пугачевой, а также пропаганду "неправильных ценностей".

"Возможно, стоит пересмотреть возможность выступлений таких артистов в регионах, где и без того хватает социальных проблем. Зачем позволять им и дальше обогащаться, когда их действия противоречат интересам страны и ее граждан?" - написал он.

После этого российские СМИ распространили ответ самого певца, который начал уверять, что у него есть знакомые на так называемой специальной военной операции против Украины:

"Я знаю этих ребят, они мне сказали, что ничего о Бородине не слышали. "Кто такой? Мы его не знаем!". Пусть идет...".

Позиция Шнурова относительно войны

Лидер российской группы "Ленинград" известен своим провокационным творчеством и неоднозначными политическими взглядами.

Он молчит о войне, которую его страна ведет против украинского народа, однако продолжает жить в России и давать там концерты.

После начала полномасштабного вторжения он выпустил несколько песен, в которых высмеивал последствия этой войны для россиян, но одновременно насмехался над теми, кто уехал из страны.

