Девушка пошла по стопам своих родителей.

Известный украинский продюсер Юрий Никитин впервые за долгое время рассказал о своей старшей дочери. Как оказалось, девушка пошла по родительскому пути.

В своем блоге в Instagram продюсер сообщил, что 20-летняя Полина проживает за границей вместе с мамой, певицей Ольгой Горбачевой и младшей сестрой. По его словам, девушка учится в Нью-Йорке и уже выпускает авторские песни:

"Это не секрет. Наша Полина живет в Нью-Йорке, учится в New School и строит музыкальную карьеру на самом конкурентном рынке в мире".

Видео дня

Также Никитин поделился, что его дочь уже начала зарабатывать собственные деньги. Полина преподает английский, в частности учит учеников разговорному сленговому языку.

"Кроме записи оригинальных песен Полина помогает другим творческим личностям, которые не имеют возможности учиться за рубежом, совершенствовать разговорный язык. Она разработала специальную методику, которая позволяет в короткие сроки усовершенствовать разговорный английский язык для творческих личностей, которые хотят строить карьеру на западных рынках", - поделился Юрий.

Напомним, что в конце июля стало известно о разрыве Никитина и Горбачевой. Несмотря на расставание они остаются близкими, ведь воспитывают двух общих дочерей.

Вас также могут заинтересовать новости: