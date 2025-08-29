В Киеве во время последней российской атаки нашли обломки реактивного "Шахеда".

В Киеве были найдены обломки реактивного "Шахеда", и если такие беспилотники "пойдут в серию, ждем топливные насосы на olx". Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей "Флеш" Бескрестнов, эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбы.

"Обломки реактивного "Шахеда" найдены в Киеве. Если с двигателями из Чехии еще решить вопрос можно, то топливные насосы для машин блокировать нереально", - отметил он.

"Флеш" добавил, что "если такие БПЛА пойдут в серию, ждем топливные насосы на olx".

Видео дня

"Почти новые с небольшим пробегом", - написал Бескрестнов.

К своему сообщению он добавил, в частности скриншот из интернета с объявлением о продаже топливного насоса.

Российские атаки по Украине "шахедами"

Как сообщал УНИАН, на днях, во время очередной атаки российских оккупантов на Киев, в Святошинском районе города было зафиксировано падение целого беспилотника. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что он не вызвал повреждений и не стал причиной пострадавших. На место падения российского дрона были отправлены экстренные службы.

Также мы писали, что основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Украина проводит системную работу по всем объектам на территории России, которые способны производить "Шахеды". В то же время, он добавил, что украинские удары способны лишь приостановить производство "Шахедов" на время, впрочем полностью остановить его Украина не может. Нарожный рассказал, что около 60-70% составляющих "Шахедов" - зарубежного производства, прежде всего это Китай. Нарожный считает, что осень будет тяжелой, потому что у России есть способность производить немало "Шахедов", но он уверен, что с этим нашествием мы справимся.

