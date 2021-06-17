На Донбассе оккупационные войска обстреляли украинские позиции из гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как говорится в вечерней сводке штаба ООС, в течение текущих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три обстрела.
Так, вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра, неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял позиции Объединенных сил из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
По данным штаба, боевых потерь среди военнослужащих подразделений Объединенных сил нет.
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На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.
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